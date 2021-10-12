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Как связны мигрень и коронавирус, рассказал эксперт, и назвал главные методы профилактики головной боли

6:30:3610/11/2021Фото: pixabay.com
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Постпандемический мозговой туман - это общий термин, который охватывает множество когнитивных проблем, возникающих в результате COVID-19.

мужчина
Стресс может вызвать мигрень, хроническую боль, а регулярные мигрени создают еще больший стресс
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Мигрень - распространенное заболевание, которым страдает примерно каждая пятая женщина и примерно один из 15 мужчин. Но что их вызывает? Один эксперт утверждает, что виновато постпандемическое стрессовое расстройство.

Коронавируса пандемией был судьбоносным опыт для всех нас, и, несомненно, привело к новой волне проблем психического и физического здоровья , которые затрагивающим многие из нас на ежедневной основе, сказал Kemmy Gichaba, остеопат и создатель холистической Impact. Он сказал: «Травмы и долгосрочные последствия пандемии были названы многими экспертами«постпандемическим стрессовым расстройством»и характеризуются широким спектром психических и физических симптомов», включая мигрень, пишет express.co.uk.

Кемми объяснил: «Стресс может вызвать мигрень, хроническую боль, а регулярные мигрени создают еще больший стресс - и поэтому цикл продолжается, а частые мигрени считаются одной из проблем со здоровьем, которые усиливаются после пандемии.

Недавнее исследование, проведенное с участием более 200 человек, страдающих мигренью, показало, что более 85 процентов сообщили о плохом качестве сна, которое связано с частотой головных болей, стрессом, тревогой и депрессией, которые также могут служить спусковым крючком для мигрени.

Чтобы естественным образом снять напряжение и закупорки в вашем теле, которые могут быть основной причиной мигрени, попробуйте высококачественное магниевое масло, которое можно распылять вдоль плеч и шеи, чтобы расслабить эти мышцы и улучшить кровообращение и кровоток.

Другие симптомы варьируются от скрежета зубами до низкого уровня энергии.

Мозговой туман

Постпандемический мозговой туман - это общий термин, который охватывает множество когнитивных проблем, возникающих в результате COVID-19.

Кемми сказал: «Характеризуемый рассеянностью, забывчивостью и общей неспособностью сосредоточиться, туман в мозгу может быть вызван широким спектром факторов, включая изоляцию, беспокойство, недостаток сна и пониженный уровень физических упражнений. Все эти чувства могут утомлять мозг, особенно лобную долю, которая способствует памяти, воспоминаниям и вниманию. Если вы страдаете от тумана в мозгу, возможно, вам не хватает определенных питательных веществ. Витамин B12 важен для здорового функционирования мозга, и его дефицит может привести к затуманиванию мозга.

Кроме того, если у вас пищевая аллергия или вы чувствительны к определенным продуктам, после употребления этих продуктов может возникнуть туман в мозгу. Некоторые распространенные продукты, которые могут вызвать туман в мозгу, включают глутамат натрия, арахис, алкоголь, искусственные подсластители, такие как аспартам, рафинированные углеводы, кофеин и молочные продукты».

Скрежетание зубами и сжатие челюсти

По словам Кемми, стресс от пандемии COVID-19 может проявляться по-разному, в том числе боль в ротовой полости и челюсти, которые являются следствием стискивания челюстей днем ​​и скрежета зубами ночью.

Он продолжил: «Это физическое проявление стресса или эмоционального стресса можно облегчить, выпуская челюсть с помощью дыхательных техник. Для этого найдите свой козелок (толстый кусок плоти, покрывающий ухо) и двигайте большим пальцем вперед, чтобы освободить мышцу, которую вы используете для сжатия и измельчения, а также потяните боковую, заднюю и переднюю части шеи. ведь это мышцы, которые напрягаются, когда вы сжимаете челюсти и скрипите зубами».

Бессонница

Нарушенный распорядок дня и продолжающаяся неуверенность, несомненно, привели к всплеску бессонницы.

Кемми сказал: «Бессонница, будь то пандемия или нет, тяжело пережить. Постоянные проблемы с засыпанием или плохой сон могут привести к долгосрочным проблемам со здоровьем, включая ожирение, беспокойство, депрессию, сердечно-сосудистые заболевания и диабет. Это также может способствовать возникновению когнитивных проблем, таких как мозговой туман, и быть одной из причин низкой энергии.

«Существует огромное количество исследований, которые показывают, что CBD может помочь со сном из-за его расслабляющих, уменьшающих тревожность эффектов.

Низкоэнергетичный

Пандемическая усталость и низкий уровень энергии - это проблемы, которые мучили многих из нас в ходе пандемии. Увеличение времени, проведенного в помещении и в изоляции, повлияло на наше настроение и уровень энергии, а в крайних случаях повлияло на наше чувство цели.

Кемми советовал: «Для естественного повышения уровня энергии невероятно важна физическая активность. Выделение перерыва для занятий малой физической активностью, такой как ходьба, йога или плавание, может значительно повысить ваш уровень энергии и способствовать формированию более позитивного отношения «все можно сделать» ».

Беспокойство

Учитывая беспрецедентные времена, которые человечество переживает в настоящее время, неудивительно, что беспокойство растет. Фактически, тревога в настоящее время является самым распространенным психическим заболеванием среди взрослых во всем мире.

Кемми объяснил: «Многие симптомы могут быть физическими, включая потливость, учащенное сердцебиение, тошноту, головокружение или раздражительность, а также невозможность заснуть. Симптомами эмоциональной тревоги могут быть катастрофическое мышление, чувство надвигающейся гибели, снижение концентрации, избегание и раздражительность.

«Важно уделять пристальное внимание предупреждающим знакам и принимать меры, чтобы беспокойство не превратилось в более серьезную проблему для здоровья.

«Помимо посещения терапевта, посещение остеопата может помочь при состояниях, связанных с тревогой, поскольку остеопат будет уделять особое внимание мышцам грудного отдела позвоночника, где расположена симпатическая нервная система. Это система, отвечающая за реакцию борьбы или бегства на стрессовые ситуации. Дыхание и внимательность также могут помочь уменьшить беспокойство и научить вас механизмам совладания, которые помогут вам почувствовать себя более позитивным и способным ».

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стресссимптомымигреньCOVID-19Holistic ImpactKemmy Gichaba
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