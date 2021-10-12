Менопауза оставляет знак на коже женщины: а также другие симптомы сложного и болезненного периода старения

Менопауза - естественная часть старения, которая обычно происходит в возрасте от 45 до 55 лет. Многие люди будут испытывать некоторые симптомы во время менопаузы, хотя продолжительность и тяжесть этих симптомов различаются.
Первым признаком менопаузы обычно является изменение нормального режима менопаузы. Они могут оказать значительное влияние на повседневную жизнь некоторых женщин. Существует множество эффективных методов лечения, от изменения образа жизни до гормональной терапии, пишет express.co.uk.
Национальная служба здравоохранения сообщает, что в среднем большинство симптомов длятся около четырех лет после последней менструации. Однако примерно одна из 10 женщин испытывает их до 12 лет.
В клинике Майо говорят, что за месяцы или годы, предшествующие менопаузе, вы можете испытать ряд признаков и симптомов.
Ключевым признаком вашей кожи является то, что вы можете заметить, что она становится сухой.
Помимо сухости кожи, к этим признакам относятся нерегулярные месячные, сухость влагалища, приливы, озноб, ночная потливость, проблемы со сном, изменения настроения, увеличение веса и замедленный обмен веществ, истончение волос и потеря полноты груди.
Клиника Мэйо добавляет: «Часто менструальные периоды пропускаются через месяц и возвращаются или пропускаются через несколько месяцев, а затем снова начинаются месячные циклы в течение нескольких месяцев.
«Периоды также имеют тенденцию происходить на более коротких циклах, поэтому они ближе друг к другу».
По мнению NHS, менопауза также может увеличить риск развития некоторых других проблем, таких как слабость костей.
«Обратитесь к своему терапевту, если вы считаете, что ваши симптомы особенно беспокоят, поскольку лечение доступно», - говорится в нем.
Основное лечение симптомов менопаузы - заместительная гормональная терапия, которая доступна в виде таблеток, кожных пластырей, геля для втирания в кожу или имплантатов.
Это может помочь облегчить большинство симптомов менопаузы, включая приливы, туман в мозгу, боли в суставах, перепады настроения и сухость влагалища.
Тем не менее, NHS предупреждает: «Некоторые виды ЗГТ могут немного повысить риск рака груди и образования тромбов у некоторых женщин.
«Вам необходимо обсудить с врачом или медсестрой, есть ли у вас какие-либо факторы риска».
Некоторые женщины испытывают перепады настроения, плохое настроение и беспокойство во время менопаузы.
Женщины также часто теряют интерес к сексу во время менопаузы.
Тестостерон - это мужской половой гормон, который может помочь некоторым женщинам восстановить половое влечение.
Многим женщинам потребуется лечение в течение нескольких лет, пока не пройдет большинство симптомов менопаузы.
Факторы образа жизни, такие как диета и упражнения, а также лекарства, могут играть определенную роль в переживании женщины в преддверии менопаузы.
Менопауза вызвана изменением баланса половых гормонов в организме, которое происходит с возрастом.
В Великобритании средний возраст женщины, достигающей менопаузы, составляет 51 год.
Преждевременная менопауза и ранняя менопауза - это состояния, при которых у женщины наступает менопауза в более раннем возрасте, чем обычно ожидается.