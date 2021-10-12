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12.10
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Чудесные открытки в День кадровика 12 октября каждому сотруднику отдела кадров

12:15:3710/12/2021Фото: fresh-cards.ru
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День кадрового работника 2021 отмечается в России 12 октября.

День кадрового работника

С Днём работника по кадрам!
Счастья, роста и успехов,
Пусть останутся за кадром
Все досадные помехи.

Проще, ярче станут будни
И длиннее выходные,
Кадры будут — просто чудо:
Волевые, боевые.

Вся бумажная работа
Происходит на ура,
Будет радости — без счёта
И полным-полно добра!

День кадрового работника

Поздравляю с датой славной,
С чудным Днём кадровика!
Пусть удача будет явной,
А профессия — легка.

И улыбка станет шире,
А в глазах горит огонь,
Будет небо ясным, мирным,
Счастье падает в ладонь.

Пусть рабочие успехи
Стороной не обойдут
И доходы без помехи
Поскорее подрастут!

День кадрового работника

Работать с кадрами непросто,
Ведь нужен к каждому подход.
Пускай сотрудников отдела
Убережет жизнь от забот.

Чтоб дома было все в порядке,
Ушли проблемы навсегда,
Здоровья крепкого в достатке,
И не тревожила беда.

Источник: pozdravok.ru, fresh-cards.ru

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