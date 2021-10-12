Чудесные открытки в День кадровика 12 октября каждому сотруднику отдела кадров

С Днём работника по кадрам!
Счастья, роста и успехов,
Пусть останутся за кадром
Все досадные помехи.
Проще, ярче станут будни
И длиннее выходные,
Кадры будут — просто чудо:
Волевые, боевые.
Вся бумажная работа
Происходит на ура,
Будет радости — без счёта
И полным-полно добра!
Поздравляю с датой славной,
С чудным Днём кадровика!
Пусть удача будет явной,
А профессия — легка.
И улыбка станет шире,
А в глазах горит огонь,
Будет небо ясным, мирным,
Счастье падает в ладонь.
Пусть рабочие успехи
Стороной не обойдут
И доходы без помехи
Поскорее подрастут!
Работать с кадрами непросто,
Ведь нужен к каждому подход.
Пускай сотрудников отдела
Убережет жизнь от забот.
Чтоб дома было все в порядке,
Ушли проблемы навсегда,
Здоровья крепкого в достатке,
И не тревожила беда.
Источник: pozdravok.ru, fresh-cards.ru