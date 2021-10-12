Красивые открытки героическим врачам в День медицинской службы МВД РФ 12 октября

Медицинские работники —
Не профессия, призвание.
Сколько вы людей спасаете,
И не ждёте понимания.
Даже праздник толком не отметите,
В медицине не бывает выходных.
Вам желаем счастья и здоровья,
И выздоровления больных.
Профессии нету важнее на свете,
Об этом все знают, и взрослый и дети.
Вы, медики — гордость, спасение наше,
С вами и жизнь здоровее и краше.
С праздником Вас от души поздравляем,
Специалисты большие, мы знаем.
Дай же Вам Бог много радостных дней,
Чтоб были счастливы с семьею своей.
Белые халаты, строгие улыбки...
Права нет ни на одну
Врачебную ошибку.
Клятву Гиппократа
На всю жизнь давали.
Что профессия трудна,
Изначально знали.
От души благодарим Вас за верность долгу. Не придется пусть жалеть Ни о чем нисколько. И с Днем медика поздравить Вас хотим сердечно! Будьте счастливы, здоровы И живите вечно!
Источник: pozdravok.ru, fresh-cards.ru