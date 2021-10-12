Погода в Бердске 12 октября 2021: минусовые температуры и снег наступят в городе сегодня

12 октября в Бердске пройдет снег, а температура воздуха понизится до минусовых отметок. С утра воздух прогреется всего до -2 градусов, к обеду не поднимется выше +2 по столбику термометра. Ветер подует северный, с порывами до 2.1 м/с. Давление при этом повысится и составит 755 мм ртутного столба. К вечеру температура воздуха понизится до нулевых отметок.
12 октября отмечается день преподобного Кириака Отшельника, который в 18 лет стал иноком и подвизался в обители святого Евфимия, расположенной в городе Коринфе.
Также 12 октября отмечается день преподобного Феофана Милостивого, который родился в сирийском городе Газы. Его отличала доброта и милосердие, а также бескорыстная помощь бедным. Также святой принимал странников.
В этот день обычно бывает пасмурно и туманно, и нередко выпадает первый снег.
Раньше на праздник было принято угощать бедных и неимущих. Бедняков, которые просили поесть или воды, приглашали в дом и сытно угощали. Если возле населенного пункта жили отшельники, им тайно приносили угощения в виде блинов и меда.