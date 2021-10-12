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12 октября – День кадрового работника: яркие картинки и прикольные поздравления всем кадровикам

1:45:4410/12/2021Фото: fresh-cards.ru
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Ежегодно 24 мая и 12 октября отмечается День кадрового работника.

День кадрового работника

Желаю в день кадровика,
Чтоб счастья в жизни было много,
Пусть бесконечна и легка
Будет судьбы твоей дорога.

Чтобы работа увлекла
И никогда не надоела,
Дохода много принесла
И заняла любимым делом.

День кадрового работника

Кадровик, твой день настал,
Ты его так долго ждал.
Поздравляю от души,
Счастья, радости, любви,
Пусть профессия твоя,
Радует тебя всегда,
Никогда не унывай,
Праздник смело отмечай.
Пой, гуляй и веселись,
Ведь на то она и жизнь.

День кадрового работника

Работников отдела кадров
Сегодня поздравляю я.
Ваш труд для всех ужасно важен.
Ура! Вас с праздником, друзья!

Желаю с радостью трудиться
И на работе не скучать,
Мечтам и планам вашим сбыться
И денег больше получать.


Источник: pozdravok.ru, fresh-cards.ru

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