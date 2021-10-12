Магнитные бури 12 октября 2021: новый космический удар обрушится на магнитное поле планеты сегодня

Продолжение сильной геомагнитной бури от 11 октября будет сегодня 12 октября. В этот день влияние солнечной вспышки достигнет земли к 4 утра по новосибирскому времени, принесет за собой геомагнитный удар силой в пять баллов. Такая обстановка продержится три часа, после чего мощность бури будет постепенно спадать. Следующая вспышка окажет свое влияние с 8.00 до 12.00 – буря силой в четыре балла с 12.00 до 16.00 - трехбалльная магнитная буря.
Геомагнитные бури вызываются ударом солнечного ветра, который воздействует на магнитное поле. Такие возмущения могут длиться в среднем сутки или двое, а возможно, и дольше.
Как показывают исследования, геомагнитные бури могут сильно повлиять на состояние здоровья человека, вызывая плохое самочувствие. Однако чувствительность каждого человека к этому явлению различна. Кто-то может испытать лишь небольшую перемену настроения в то время, когда другой человек чувствует полную невозможность нормальной жизни.
Как влияет магнитная буря на наших читателей:
- Пошатывает весь день, в голове шум и звон появляются.
- Ночью бессонница возникает. Такой нервное состояние, что гул по всему телу.
- Перед бурей возникает усталость, голова весь день гудит.
- Было тревожное состояние. Долго не могла уснуть, голова заболела.
Как уменьшить негативное влияние космической погоды
- Необходимо свести к минимуму физические нагрузки. Не делайте резких движений, медленно прогуливайтесь, с умеренной скоростью.
- Желательно принимать в такие периоды успокаивающие растительные средства, снимающие эмоциональное напряжение. Это может быть пустырник, валериана или травяные сборы.
- Исключите продукты, способные удерживать жидкость в организме. Это относится к соленым огурцам, острым приправам, копченостям. Пейте побольше и в одно и то же время. Зеленый чай или обычную воду, которые помогут снизить вязкость крови.