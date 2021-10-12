У трех знаков зодиака будет феерически отличная неделя с 11 по 17 октября 2021 года

Три знака зодиака, у которых будет отличная неделя с 11 по 17 октября 2021 года, должны сказать спасибо за планетарную активность, происходящую в их жизни.
Есть несколько космических событий, которые добавляют позитива на этой неделе, и один из этих аспектов - возвращение прямого Сатурна.
Нет больше ретроградного перетаскивания Сатурна - то, что еще неделю назад казалось таким сбивающим с толку и раздражающим, теперь кажется более ясным и менее отвлекающим, пишет yourtango.com.
Это неделя, когда многие из нас начинают чувствовать уравновешенность и готовы взяться за более крупные идеи и проекты.
Для некоторых в меню есть вихрь творчества, а для других это может означать улучшение романтики.
И хотя ретроградный Юпитер - это не тот вид транзита, который слишком сильно кого-то расстраивает, на этой неделе он тоже будет прямым, и вместе с Сатурном эти планеты-монстры могут считаться «на нашей стороне» - наконец!
Мы также будем в Весах Солнце, что не шутка - это был рок для нас за последние пару недель.
Именно из-за Весов мы не позволили нашей жизни развалиться. Из-за Весов Солнца мы не принимали все близко к сердцу - мы просто продолжали свой путь, надеясь на лучшее и готовые работать со всем, что попадалось нам на пути.
Теперь, на этой неделе, мы находимся на твердом пути к успеху. Мы чувствуем себя хорошо, чувствуем себя здоровыми и можем раскачать это - и будем. Некоторые знаки зодиака больше, чем другие, но все же мы будем потрясать вас.
У каких 3 знаков Зодиака будет отличная неделя с 11 по 17 октября 2021 года?
Знаки зодиака, у которых с 11 по 17 октября 2021 года будет прекрасная неделя:
Овен (21 марта - 19 апреля)Возможно, это как-то связано с энергией Осени и тем продуктивным чувством, которое вы испытываете каждый раз, когда приближается конец года, но вау, Овен, на этой неделе вы в хорошей форме, не так ли?
Что делает эту неделю такой замечательной для вас, так это то, что вы наконец почувствуете, что разорвали цепи, которые сдерживали вас.
Это переходит от карьеры к любви - это как если бы вы наткнулись на «правильный» способ делать что-то в соответствии со своими собственными установками или правилами, и, тем не менее, все идет своим путем.
Что дает вам этот дополнительный толчок, так это то, что Сатурн, наконец, направляется прямо после долгого и наполненного давлением ретроградного движения .
После этого вы хорошо работаете, и на этой неделе у вас должно появиться новое мышление, а также потребность пробовать что-то новое.
Но дело не только в том, чтобы попытаться для вас - это в том, чтобы сделать это успешно, и это то, что у вас есть определенно хорошие шансы сделать на этой неделе.
Телец (20 апреля - 20 мая)Вы с трудом можете поверить в то, насколько хорошей стала жизнь, а ваши паучьи чувства сейчас пылают, ожидая, так сказать, падения ботинка.
Вы прожили жизнь, не зная, кому можно доверять , и на этой неделе для вас это очень важно ... но вы также на сто процентов открыты для мысли о том, что, возможно, что-то МОЖЕТ работать, и что иногда вам нужно доверяйте ситуации, чтобы получить от нее максимум.
В конце концов, зачем добавлять сомнения в ситуацию, которая действительно кажется вам удачной.
Если вы добавите сомнений, вы испортите свой нынешний напряженный опыт, и, честно говоря, Телец, это фантастическая неделя для вас.
Наслаждайтесь тем, что у вас есть, и ожидайте от этого большего. Это не просто момент счастья ; это начало чего-то большого. Получайте удовольствие - это реально.
Лев (23 июля - 22 августа)Вы так пережили прошлое лето, что это больно; вы хотите чего-то нового, новых впечатлений и новых амбиций - и это именно то, что вы получите на этой неделе, Лео. Вы хотели этого, и вы проявили это, и это может выглядеть как новая работа или шанс поработать с кем-то, кем вы всегда восхищались.
С творческой точки зрения, это может оказаться одной из ваших самых вдохновляющих недель в году, поэтому, если вы придете к идее, которая кажется «правильной», не стесняйтесь воплощать ее в жизнь.
Вселенная на вашей стороне, и если вы проявите усилие, космическая рука увидит ваше усилие и поднимет вас еще на один ... это такая неделя, когда работа не прекращается, и вы обнаруживаете, что более вовлечены, чем вы могли мечтать.
И все хорошо; вы хотите участвовать, вы хотите оставить позади летнюю депрессию. Вы хотите расти, делиться и получать удовольствие - и Лео, это именно то, о чем эта неделя для вас. Взрыв.