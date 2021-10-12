Грабители на мопедах сбили с ног и вырвали у 85-летней монахини сумочку с бутылкой святой воды

Пожилая монахиня гуляла по Коттингем-роуд в Халле 23 ноября 2019 года, около 19.45, когда ее повалили на пол, и ее сумку схватили 23-летний Мэтью Гудвилли и 21-летний подросток Адам Фентон, пишет dailymail.co.uk.
Ошеломленная жертва не могла вспомнить, сколько людей было на мопеде, и заметила, что ее сумку украли, только когда ей помог встать на ноги потрясенный прохожий.
Содержимое сумочки состояло в основном из личных вещей, включая ключи с адресами, написанными на бирках, серебряную медаль на веревочке и бутылку святой воды.
На видеозаписи инцидента с камер видеонаблюдения, показанной судье Джону Текрею, мопед проезжал мимо нее в направлении Беверли-роуд, затем повернул назад, поднялся на тротуар и повалил пожилую монахиню на землю.
Сумка была найдена после того, как грабители выбросили ее после нападения в 19.45 на Коттингем-роуд, Халл, Восточный Йоркшир.
Фентон с Терри-стрит в Халле был опознан по видеозаписям с камер видеонаблюдения, и арестовавшая его полиция нашла в его доме в Халле 30 мешков каннабиса общей стоимостью 535 фунтов стерлингов.
На мобильных телефонах по адресу Фентона также были доказательства, свидетельствующие о том, что обвиняемый задолжал деньги нескольким людям, что могло быть причиной ограбления.
Прокурор Джессика Стрэндж сообщила суду, что Фентон признал себя виновным по обвинению в грабеже и хранении с целью снабжения и предложил предоставить информацию о преступлении полиции.
Когда его доставили на допрос, Фентон оказал значительную помощь полиции и отказался от своего сообщника Гудвилли, который в противном случае мог бы обмануть правосудие, сообщил суд Hull Crown Court.
Фентон был приговорен к 24 месяцам лишения свободы условно и к 200 часам неоплачиваемой работы по месту жительства за свою роль в ограблении - приговор, который был сокращен благодаря его сотрудничеству с полицией.
Адвокат защиты Дэвид Годфри сказал, что с момента совершения преступления Фентон изменил свою жизнь, получив работу и партнера и больше не совершая преступлений.
Судья Текрей признал готовность Фентона сотрудничать и признал, что на него повлиял его старший сообщник.
«Я согласен с тем, что вы искренне раскаиваетесь и что за последние два года вам удалось перевернуть свою жизнь и найти работу.
«Считайте, что вам очень повезло», - предупредил судья.
Тем временем Мэтью Гудвилли из Троутсдейл-Гроув, Халл, был признан организатором гнусного преступления и был заключен в тюрьму на пять лет и 11 месяцев за ограбление и хранение холодного оружия.
В суде он был описан как человек, ранее судимый, в том числе за побои и преступления, связанные с наркотиками.
Адвокат защиты Стивен Гарт сообщил суду, что Гудвилли пережила «ужасное воспитание» и несколько лет принимала лекарства от неподтвержденной шизофрении и паранойи.
Барристер заявил, что его клиент пристрастился к наркотикам класса А с 13 лет.
Судья Текрей сказал Гудвилли: «Вашей тщательно выбранной жертвой была 85-летняя женщина, которая гуляла одна по ночам среди самых уязвимых людей в нашем обществе.
- Вы въехали в нее на мопеде и повалили на землю. Такое действие могло привести к серьезным травмам, если не к летальному исходу ».
«У меня не первое затруднение в том, чтобы идентифицировать вас как руководителя этого предприятия, поскольку вы являетесь пожилым человеком на момент совершения преступления и оказываете значительное влияние на вас, сообвиняемого».
Гарт тем временем охарактеризовал ограбление как «злодейский поступок с его стороны и ужасное испытание для пожилой жертвы».