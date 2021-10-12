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В Англии есть деревня, которую забыла смерть: женщины живут - 95 лет, а мужчины - в среднем 86

7:00:3610/11/2021,ДЖЕЙМС БЭЙЛИФото: dailymail.co.uk, GETTY
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В деревне самая высокая продолжительность жизни в Англии, и за пять лет до введения национального запрета в 2007 году курение в помещении было запрещено.

Айви Уотсон отмечает свое 100-летие в своем доме престарелых Barty House в графстве Кент

На склоне холмов Норт-Даунс, вдоль исторического Пути паломников, находится деревня Детлинг с населением 800 человек.

Среди 800 жителей - одни из самых старых людей в стране, в том числе Ирен Ноббс, которой в апреле исполнилось 102 года, пишет dailymail.co.uk.

По данным Управления национальной статистики, в Великобритании 15 000 долгожителей, двое из них проживают в доме престарелых Барти Хаус в Детлинге.

Ирен, парикмахер на пенсии, сказала Times, что хорошая и напряженная жизнь - это секрет ее долголетия, плюс «стакан розового вина каждую ночь перед сном».
Существует множество теорий, объясняющих, почему в Детлинге такая высокая продолжительность жизни: от качества воды из-под крана до холмистой местности.

Одна жительница, 89-летняя Маргарет Кук, считает, что крытый резервуар возле деревни может быть одним из факторов.

Это всего в нескольких сотнях ярдов, и «он просачивается сквозь весь мел», - сказала она Times.

В пользу деревни говорит не только близость Детлинга к пресной воде.

В местном отделении общей практики работают восемь врачей, или один врач на 100 жителей, и он принимает личные встречи в то время, когда личные консультации трудно найти.

Здоровье всегда было на первом месте в повестке дня деревень. Детлинг запретил курение в помещениях в пабах и на рабочих местах за пять лет до введения национального запрета.
Чтобы лучше понять, почему в Детлинге такая высокая продолжительность жизни, стоит изучить районы с низкой продолжительностью жизни.

Практика общей практики в Детлинге насчитывает восемь врачей, или один врач на 100 жителей, и принимает личные встречи в то время, когда личные консультации трудно найти

Например, средняя продолжительность жизни Блумфилда в Блэкпуле составляет 73 года для женщин и всего 67 лет для мужчин.

Это означает, что жители Детлинга могут рассчитывать прожить на два десятилетия больше, чем жители Блумфилда.

Приморский город долгое время стоял у подножия большинства списков ожидаемой продолжительности жизни, и многие люди указывали на экономические трудности Блэкпула как на возможную причину.

Профиль Guardian за 2013 год показал, что более половины населения Блумфилда курит, в том числе каждая третья беременная женщина.

Совместная Стратегическая Оценка потребностей Blackpool (JSNA) обнаружили , что 20% смертей у женщин была вызвана респираторным заболеванием в самых бедных районах Блэкпула между 2015-17.

По словам Вины Рэли, старшего научного сотрудника исследовательского центра здравоохранения King's Fund, Детлинг, хотя и не особенно богат, все же имеет низкий уровень депривации.

Она сказала Times: «Очень часто люди, живущие в неблагополучных районах, сталкиваются с рядом неблагоприятных факторов риска, влияющих на их здоровье, таких как ожирение, курение и бедность».

Решение, однако, - не собирать чемоданы и переезжать в Детлинг в поисках более длительного срока службы.

Рэли говорит: «Это не так. Это больше связано с самими людьми, их историей и привычками ».

У Детлинга очень сильный дух сообщества, который действительно проявился во время пандемии, местный совет организовал посещения жителей, которые борются со своим психическим здоровьем, а соседи наслаждались соревнованием по ежедневным упражнениям.

Мы надеемся, что самая страшная пандемия позади, и жители Детлинга, молодые и старые, смогли насладиться множеством удобств, которые может предложить деревня.

Что касается Ирен, то она нацелена на свое 103-летие, когда она надеется, что все присоединятся к ней и споют мелодии покойной великой Веры Линн.

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