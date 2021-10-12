В Англии есть деревня, которую забыла смерть: женщины живут - 95 лет, а мужчины - в среднем 86

На склоне холмов Норт-Даунс, вдоль исторического Пути паломников, находится деревня Детлинг с населением 800 человек.
Среди 800 жителей - одни из самых старых людей в стране, в том числе Ирен Ноббс, которой в апреле исполнилось 102 года, пишет dailymail.co.uk.
По данным Управления национальной статистики, в Великобритании 15 000 долгожителей, двое из них проживают в доме престарелых Барти Хаус в Детлинге.
Ирен, парикмахер на пенсии, сказала Times, что хорошая и напряженная жизнь - это секрет ее долголетия, плюс «стакан розового вина каждую ночь перед сном».
Существует множество теорий, объясняющих, почему в Детлинге такая высокая продолжительность жизни: от качества воды из-под крана до холмистой местности.
Одна жительница, 89-летняя Маргарет Кук, считает, что крытый резервуар возле деревни может быть одним из факторов.
Это всего в нескольких сотнях ярдов, и «он просачивается сквозь весь мел», - сказала она Times.
В пользу деревни говорит не только близость Детлинга к пресной воде.
В местном отделении общей практики работают восемь врачей, или один врач на 100 жителей, и он принимает личные встречи в то время, когда личные консультации трудно найти.
Здоровье всегда было на первом месте в повестке дня деревень. Детлинг запретил курение в помещениях в пабах и на рабочих местах за пять лет до введения национального запрета.
Чтобы лучше понять, почему в Детлинге такая высокая продолжительность жизни, стоит изучить районы с низкой продолжительностью жизни.
Например, средняя продолжительность жизни Блумфилда в Блэкпуле составляет 73 года для женщин и всего 67 лет для мужчин.
Это означает, что жители Детлинга могут рассчитывать прожить на два десятилетия больше, чем жители Блумфилда.
Приморский город долгое время стоял у подножия большинства списков ожидаемой продолжительности жизни, и многие люди указывали на экономические трудности Блэкпула как на возможную причину.
Профиль Guardian за 2013 год показал, что более половины населения Блумфилда курит, в том числе каждая третья беременная женщина.
Совместная Стратегическая Оценка потребностей Blackpool (JSNA) обнаружили , что 20% смертей у женщин была вызвана респираторным заболеванием в самых бедных районах Блэкпула между 2015-17.
По словам Вины Рэли, старшего научного сотрудника исследовательского центра здравоохранения King's Fund, Детлинг, хотя и не особенно богат, все же имеет низкий уровень депривации.
Она сказала Times: «Очень часто люди, живущие в неблагополучных районах, сталкиваются с рядом неблагоприятных факторов риска, влияющих на их здоровье, таких как ожирение, курение и бедность».
Решение, однако, - не собирать чемоданы и переезжать в Детлинг в поисках более длительного срока службы.
Рэли говорит: «Это не так. Это больше связано с самими людьми, их историей и привычками ».
У Детлинга очень сильный дух сообщества, который действительно проявился во время пандемии, местный совет организовал посещения жителей, которые борются со своим психическим здоровьем, а соседи наслаждались соревнованием по ежедневным упражнениям.
Мы надеемся, что самая страшная пандемия позади, и жители Детлинга, молодые и старые, смогли насладиться множеством удобств, которые может предложить деревня.
Что касается Ирен, то она нацелена на свое 103-летие, когда она надеется, что все присоединятся к ней и споют мелодии покойной великой Веры Линн.