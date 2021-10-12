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Категорические запреты на 13 октября в церковный праздник первого святителя Руси Михаила Киевского: и очень важное дело для верующих

2:30:5210/12/2021,София МальцеваФото: pixabay.com
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Евангельское просвещение святого Михаила ушло далеко за пределы Киева.

В народе верили, что в этот день в лесу бушуют лешие, потому что буквально через пару дней им нужно будет прятаться под землю до весны

13 октября отмечается день памяти первого митрополита Киевского святого Михаила, который в 989 году приехал в Корсунь с другими священниками сразу после Крещения Владимира (988).

Поскольку Михаил был первым русским митрополитом, то его служение было трудным, но очень действенным. Он объезжал новообразованную Русь, рассказывая о Святом Писании крестя жителей новой вере, строя церкви и религиозные школы.

В Ростове митрополит построил первый деревянный храм в честь Успения Божией Матери, в котором поставил на службу епископа Феодора Грека. Святого Михаила все считали очень мудрым и кротким, но в то же время строгим иерархом.

В 992 году Святой Михаил скончался в Десятинном храме Пресвятой Богородицы в Киеве. После чего мощи святого перенесли в Антониеву пещеру, а в октября 1730 года в Большой Пещерный храм.

Евангельское просвещение святого Михаила ушло далеко за пределы Киева: Переславль, Чернигов, Белгород, Владимир Волынский, Новгород – это не весь список городов, в которых открывались по его благословению православные церкви. Из всех построенных в Киеве храмов крупнейшим был Десятинный в честь Пресвятой Богородицы.

В народе этот праздник называли Михаил Соломенный

На Руси в этот день молодые женщины сжигали соломенные постели. Из матрасов вытряхивали старую солому, относили в сарай и поджигали. Люди верили, что так они уберегут себя от болезней, клеветы, сглаза и порчи.

Также верили, что в этот день в лесу бушуют лешие, потому что буквально через пару дней им нужно будет прятаться под землю до весны. Они весь день воют звериными голосами, чтобы перекричать ветер, вырывают деревья с корнями и пугают зверей.

В день святого Михаила также существуют свои запреты

В этот день запрещено ходить в гости или принимать их у себя. Может возникнуть ссора. В вашем доме должны находиться только близкие.
Нельзя сегодня ссориться, спорить, вообще использовать негативные чувства и эмоции. Следующий день нужно прожить мирно, в хорошем настроении.

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традициипраздникизапретыдень митрополита Михаила Киевского
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