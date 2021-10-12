13 октября – праздник чудотворца первого святителя Михаила Киевского: история жизни и как он с князем Владимиром Красное Солнышко окрестил Русь

Когда Великий Владимир Красное Солнышко принял крещение и приказал креститься жителям Руси, то он твердо решил просветить весь народ христианской верой и искоренить идолопоклонство на Руси. Для этого он привез в Россию много священников, которые должны были проповедовать Святое Евангелие и устанавливать новые храмы. Среди первых священнослужителей прибыл Святой Михаил из Сирии, который стал первым митрополитом Киевским. В 988 году Митрополит Михаил сначала прибыл к Владимиру Красное Солнышко в Корсунь. Отсюда они вместе отправились в Киев. Святой ответственно подошел к распространению христианства, а также к возведению Михайловского Златоверхого монастыря. При этом ему помогали монахи, которые приехали с ним. Они основали Киево-Межигорский монастырь.
Михаил серьезно взялся за искоренение язычества из Руси. Он низвергал идолов, строил церкви, читал громкие и мудрые проповеди, приходившим людям.
Это было нелегкое и очень отверженное дело. В Ростове святитель основал первый храм в честь Успения Божией Матери, поставив там священником Феодора Грека. Который также оказал немало мудрых поступков, послуживших искоренению язычества.
Митрополит Михаил очень почитался христианами. Его называли мудрым и смиренным, но строгим проповедником. В Новгородском и Киевском соборе сохранилась память о заслугах святого, где и назвали его по праву первоначальником.
Князь Владимир очень огорчился, когда святой Михаил преставился в 992 году и был похоронен в Киевской Десятинной церкви. Примерно в 1103 году, его нетленные мощи перенесли в Киево-Печерскую лавру, а в 1730 году 1 октября в Успенскую Пещерную церковь. Память святого отмечается 30 сентября — по старому стилю и 13 октября — по-новому.