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Сильная молитва чудотворцу и первому святителю Руси Михаилу – в помощь каждому верующем

4:00:0510/12/2021,София МальцеваФото: pixabay.com
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В сложной задаче проповеди Святого Евангелия святителю помогал и сам князь Владимир.

Он проповедовал Евангелие, основывая новые храмы и открывая кафедры

Вся деятельность первого митрополита Киевского Михаила была похожей на апостольские труды. Он проповедовал Евангелие, основывая новые храмы и открывая кафедры. Святитель Русской земли прежде всего окрестил княжеское окружение Руси: всех сыновей князя Владимира Красное Солнышко, знать и войско.

Для этого его и пригласил великий Владимир. Чтобы искоренить языческую веру с Руси и установить новую веру — христианство.

В сложной задаче проповеди Святого Евангелия святителю помогал и сам князь Владимир. Он приказал всех жителей Киева собрать на берегу Днепра для святого крещения, которое совершил митрополит Михаил вместе с монахами, приехавшими помогать ему в этом.

Когда митрополит проповедовал в Новгороде, епископов он направил в окрестные города и села. Когда проповедь начала приносить первые серьезные плоды, святой Михаил позвал к себе Епископов, благословил их на продолжение проповедования и уехал в Киев.

Через год святитель уехал в Ростов, где привел к христианской вере много народа, а также заложил в этом городе деревянную церковь в честь Успения Пресвятой Девы Марии, поставив для служения в ней первого Епископа Феодора Грека.

На митрополичьей кафедре святитель пробыл недолго. Через четыре года после официального крещения Руси, в 992 святитель покинул это мир.

Молитва Святому Михаилу Митрополиту Киевскому

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христианствомолитвапраздникидень Митрополита Киевского Михаила
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