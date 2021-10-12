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11.10
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Какой сегодня церковный праздник 12 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:0410/11/2021Фото: pixabay.com
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В этот праздник охотники отправляются на традиционную охоту на зайцев.

Звездное, светлое небо – к урожаю будущего года

Православные праздники 12 октября 2021 года

Преподобного Кириака отшельника, Палестинского
Обретение мощей святителя Иоанна Чудотворца (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского
Священномученика Иоанна (Поммера), архиепископа Рижского и Латвийского

Народные праздники и приметы

Феофан Милостивый
В эту дату почитают память Феофана Милостивого и Преподобного Кириака.

В этот праздник охотники отправляются на традиционную охоту на зайцев. К концу дня они устраивают застолья, на которых рассказывают охотничьи байки. Считается, чем больше и жирнее добытый зверек, тем больше удачи этот год принесет охотнику.

Если небо усыпано яркими звездами, то осенью будет мало осадков, а следующий год выдастся урожайным.

Приметы

Много звезд – к сухой осени. Звездное, светлое небо – к урожаю будущего года. Гром в этот день, верная примета бесснежной зимы. Пока лист не опал с вишни, сколько бы снегу ни выпало, оттепель его сгонит. Когда дикие животные в лесу сходят в низкие места на зимовку, ожидай сильных морозов.

Источник: my-calend.ru

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