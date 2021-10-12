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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 12 октября 2021 в России и мире

12:20:0010/12/2021Фото: happyinspain.com
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 12 октября 2021 года.

Национальный праздник (Fiesta Nacional de Espana) - Испания

• Праздник чистого стакана
• День шоколадных сюрпризов
• Международный день вопля разочарования (International Moment of Frustration Scream Day)
• День кадрового работника в России
• Всемирный день борьбы с артритом (World Arthritis Day)
• День свободомыслия (Freethought Day)
• День медицинской службы МВД РФ
• День шести миллиардов (Day of Six Billion)
• День памяти преподобного Кириака Палестинского
• День Ады Лавлейс (Ada Lovelace Day)
• День тушёной свинины (National Pulled Pork Day) - США
• День открытия Америки (Dia del Descubrimiento de America) - Гондурас
• День ребёнка (Our Lady of Aparecida Day) - Бразилия
• День борьбы с табакокурением - Армения
• День встречи с вашими страхами (Face Your Fears Day) - США
• День посадки деревьев (Arbor Day) - Гуам
• День встречи культур - Коста-Рика
• День своего бизнеса (Own Business Day) - США
• Национальный праздник (Fiesta Nacional de Espana) - Испания
• День уважения культурных различий - Аргентина
• День независимости - Экваториальная Гвинея
• День явления Богородицы (Holy Mary`s Day) - Бразилия
• День фермеров (National Farmer`s Day) - США
• День сбережений (National Savings Day) - США
• День составления кулинарной книги (Cookbook Launch Day) - США
• День национальных героев (National Heroe`s Day) - Багамы
• День испанской расы (Dia de la Raza) - Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Колумбия
• День индейского сопротивления - Венесуэла
• День инженера (National Engineer`s Day) - Уругвай
• День освобождения - Лаос
• Маха Саптами (Maha Saptami) - Индия
• День бамии (National Gumbo Day) - США
• День штата Вермонт (National Vermont Day) - США
• Именины у Киприана, Ивана, Феофана, Евстахия, Максимильяна
• Феофан Милостивый (Кириак Отходник, Феофан Осенний)

Важные события

• 12 октября 782 года до нашей эры основан город Ереван
• 12 октября 1492 года мореплаватель Христофор Колумб открыл Америку
• 12 октября 1884 года в Аргентине основан самый южный город Земли - Ушуая
• 12 октября 1905 года в Париже началась первая Генеральная конференция Международной федерации аэронавтики
• 12 октября 1940 года в Москве состоялось открытие Концертного зала имени П. И. Чайковского
• 12 октября 1999 года родился 6-миллиардный житель нашей планеты
• 12 октября 2003 года введена в эксплуатацию первая китайская высокоскоростная железнодорожная магистраль - Циньшэньская ВСМ

Источник: https://kakoysegodnyaprazdnik.ru

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