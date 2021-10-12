Как посадить яблоню и грушу осенью, чтобы они хорошо прижились и плодоносили

Многие садоводы и огородники хотели бы посадить яблоню или грушу на даче или у дома. Но не каждый берется за это по ряду причин. Как оказалось, осень — плохое время, чтобы раз и навсегда покончить с сомнениями и посадить плодоносные деревья. Предлагает советы экспертов и прогнозы лунного календаря.
Ряд советов по посадке яблони и груши осенью от заядлых садовников
По мнению специалистов, садить яблони и груши стоит в конце сентября или начале осени. Это идеальное время для этих деревьев. Но все зависит от района. Например, на Урале или в Сибири заняться посадкой растений лучше раньше, так как холода будут совсем близко и дерево не приживется. Но в центральной России или на юге заняться посадкой можно уже сегодня.
Необходимо подготовить землю, создать яму не менее полуметра глубиной и не более одного метра в ширину. На дне ямы должен находиться дерн. Садить нужно лишь молодые саженцы, приобретенные в специальных магазинах или питомниках.
Перед посадкой саженец лучше всего подержать в воде от 4 до 24 часов. Посадить растение нужно на том же уровне, на каком оно было посажено. Это можно будет понять по темнеющему цвету корня. За деревом нужно наблюдать и ухаживать, чтобы оно прирослось к новому месту. Кроме этого, нужно окучивать его в течение следующих 5 лет. Первые 3 года рекомендуется белить саженец мелом.
В какие дни октября, согласно лунному календарю, стоит заняться этим?
Заняться посадкой деревьев можно в благоприятные для этого дни: 12, 13, 16, 18, 26 и 27 октября.