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Как посадить яблоню и грушу осенью, чтобы они хорошо прижились и плодоносили

1:00:2610/12/2021Фото: Pixabay
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Яблоки и груши — одни из самых популярных фруктов в нашей стране. Чтобы вырастить эти деревья осенью и в своем саду, необходимо соблюдать правила. В этом может помочь лунный календарь.

Чтобы посадить сильное и плодоносное растение, стоит придерживаться ряда правил
Чтобы посадить сильное и плодоносное растение, стоит придерживаться ряда правил

Многие садоводы и огородники хотели бы посадить яблоню или грушу на даче или у дома. Но не каждый берется за это по ряду причин. Как оказалось, осень — плохое время, чтобы раз и навсегда покончить с сомнениями и посадить плодоносные деревья. Предлагает советы экспертов и прогнозы лунного календаря.

Ряд советов по посадке яблони и груши осенью от заядлых садовников

По мнению специалистов, садить яблони и груши стоит в конце сентября или начале осени. Это идеальное время для этих деревьев. Но все зависит от района. Например, на Урале или в Сибири заняться посадкой растений лучше раньше, так как холода будут совсем близко и дерево не приживется. Но в центральной России или на юге заняться посадкой можно уже сегодня.

Необходимо подготовить землю, создать яму не менее полуметра глубиной и не более одного метра в ширину. На дне ямы должен находиться дерн. Садить нужно лишь молодые саженцы, приобретенные в специальных магазинах или питомниках.

Перед посадкой саженец лучше всего подержать в воде от 4 до 24 часов. Посадить растение нужно на том же уровне, на каком оно было посажено. Это можно будет понять по темнеющему цвету корня. За деревом нужно наблюдать и ухаживать, чтобы оно прирослось к новому месту. Кроме этого, нужно окучивать его в течение следующих 5 лет. Первые 3 года рекомендуется белить саженец мелом.

В какие дни октября, согласно лунному календарю, стоит заняться этим?

Заняться посадкой деревьев можно в благоприятные для этого дни: 12, 13, 16, 18, 26 и 27 октября.

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