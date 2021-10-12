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Почему 13 октября нужно заменить старую набивку подушек и матрасов и обязательно ее сжечь?

11:00:1510/12/2021Фото: Pxfuel
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13 октября отмечается День Григория Соломенного. В этот церковный праздник имеется ряд необычных традиций.

В день Григория Соломенного принято менять набивку и сжигать старую
В день Григория Соломенного принято менять набивку и сжигать старую

13 октября Русской православной церковью отмечается День Григория Соломенного, святого мученика и епископа, проповедующего в Армении.

Традиции и запреты церковного дня

В День Григория Соломенного существует ряд необычных традиций. Однако нельзя не сказать, что они полезны и действенны. Раньше наши предки спали на соломе и сене. На ней рождались, проводили ночи и умирали все люди. В народе было принято сжигать солому, чтобы избавиться от бедствий, болезней и несчастий. Сегодня на замену соломе современные люди изобрели матрасы и подушки. Но традиция с обновлением своего места для сна никуда не делась. Сжигать подушки, одеяла и матрасы незачем. Достаточно сменить набивку, которая могла накопить в себе нечистое.

Нечистое проникало в эти предметы с человеком, впитывая энергетику спящего. Далеко не всю жизнь мы ложимся спать на позитиве, именно поэтому волей-неволей в наши вещи может попадать нехорошее. При сожжении негатива важно заниматься этим лично, поскольку передавать чужому этот вопрос — неправильно.

13 октября принято менять спальные принадлежности, подготовить для сна ароматические предметы, а также убраться дома. Такой простой и обыденный обряд не только обновит жилье, но и обязательно принесет туда добро.

В этот день нельзя вступать в конфликты с окружающими людьми. Лучше всего избегать любой дурной мысли, которая может попасть в спальные принадлежности при сне. Кроме этого, 13 октября лучше отказаться от тяжелой физической работы, что провести остаться на позитиве.

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