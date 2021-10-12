Полнолуние 20 октября 2021: точное время в Москве и Сибири: в чем особенность лунных суток. Что обязательно делать 21,22, 23 октября

20 октября придет полнолуние. Период полной луны — прекрасное и в то же время мистически неспокойное время. Согласно лунному календарю, в это время есть как ряд важных дел, которые необходимо закончить, так и ряд тех, которые лучше избегать. При этом стоит помнить, что в полнолуние открывается возможность провести ритуал, обряд или заговор, а также загадать желание.
Когда наступит полнолуние: точное московское время
20 октября полнолуние наступит в 17:58 по московскому времени. При этом проводить мистические обряды необходимо ближе к полуночи, когда Луна
Что нужно сделать 21, 22 и 23 октября?
Эти даты, по лунному календарю, являются благоприятными.
21 октября каждый человек получает жизненную силу. В это время можно завершить распрощаться со вредными привычками или заняться саморазвитием. Но стоит быть внимательным по отношению к своим желаниям.
22 октября может ощущаться переизбыток сил. Именно поэтому его необходимо использовать на всю катушку. Можно заняться как творчеством, так и физическими упражнениями. Также это время прекрасно подходит для романтики.
23 октября человек может почувствовать свободу, радость и счастье. Это прекрасная пора для планирования и реализации планов. Кроме этого, можно попытаться избавиться от вредных привычек.
Напомним, что сегодня, 12 октября, отмечается Феофанов дней. В нашем материале вы сможете узнать, что такое именинный заяц и зачем его пытаются поймать в эту дату.