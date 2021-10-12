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Полнолуние 20 октября 2021: точное время в Москве и Сибири: в чем особенность лунных суток. Что обязательно делать 21,22, 23 октября

12:00:3910/12/2021Фото: Pxfuel
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Полнолуние — ежемесячное явление, которого ждут тысячи россиян. Именно во время полной луны каждый желающий может провести ритуал или загадать заветное желание.

Полнолуние является крайне важным временем для всех, кто планирует провести ритуал или загадать желание
Полнолуние является крайне важным временем для всех, кто планирует провести ритуал или загадать желание

20 октября придет полнолуние. Период полной луны — прекрасное и в то же время мистически неспокойное время. Согласно лунному календарю, в это время есть как ряд важных дел, которые необходимо закончить, так и ряд тех, которые лучше избегать. При этом стоит помнить, что в полнолуние открывается возможность провести ритуал, обряд или заговор, а также загадать желание.

Когда наступит полнолуние: точное московское время

20 октября полнолуние наступит в 17:58 по московскому времени. При этом проводить мистические обряды необходимо ближе к полуночи, когда Луна

Что нужно сделать 21, 22 и 23 октября?

Эти даты, по лунному календарю, являются благоприятными.

21 октября каждый человек получает жизненную силу. В это время можно завершить распрощаться со вредными привычками или заняться саморазвитием. Но стоит быть внимательным по отношению к своим желаниям.

22 октября может ощущаться переизбыток сил. Именно поэтому его необходимо использовать на всю катушку. Можно заняться как творчеством, так и физическими упражнениями. Также это время прекрасно подходит для романтики.

23 октября человек может почувствовать свободу, радость и счастье. Это прекрасная пора для планирования и реализации планов. Кроме этого, можно попытаться избавиться от вредных привычек.

Напомним, что сегодня, 12 октября, отмечается Феофанов дней. В нашем материале вы сможете узнать, что такое именинный заяц и зачем его пытаются поймать в эту дату.

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октябрьполнолуниечто нужно сделать
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