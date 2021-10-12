Очень сильный ритуал на успешную учебу ребенка в школе: можно проводить в любой лунный день

Лунный календарь — идеальный помощник для каждого человека, желающего изменить свою жизнь к лучшему. Каждый день, глядя на луну, человек может проводить ритуалы, обряды и заговоры, способные положительно отразиться на жизни каждого из нас. Но мало кто знает, что существуют наиболее удачные для этого дни.
В какое время лучше всего проводить сильнейшие ритуалы?
Эксперты считают, что наиболее благоприятными днями для проведения мистических обрядов являются, как ни странно, полнолуние и новолуние. Именно в это время Луна особо сильна.
Ритуал на хорошую учебу ребенка
Для того чтобы ребенок стал лучше учиться, нужно провести несложный ритуал. Необходимо разложить в комнате учебные принадлежности школьника и, глядя на Луну, попросить у высших сил, чтобы все трудности избегали ребенка, а учителя оценивали его по труду. Все должно быть произнесено искренне, от сердца. Иначе просьба может не дойти до Луны.
Ритуал на привлечение денег
Чтобы привлечь в свои дом и жизнь деньги, можно провести несложный ритуал. Для него понадобятся стакан и монеты (лучше всего серебряные). Необходимо дождаться полуночи, налить воды в стакан до самых краев и бросить в него монеты. Стакан с содержимым нужно поставить на подоконник, на лунный свет, и оставить его таким образом до следующего утра.
Утром же рекомендуется выпить воду из стакана, а монеты сложить в своей кошелек. Тратить их нельзя до следующего полнолуния (20 октября или 19 ноября 2021 года).
Ритуал на загадывание заветного желания
Для загадывания желания понадобится свеча и листок бумаги. На бумаге нужно написать то, чего вы больше всего сейчас хотите. Затем необходимо зажечь свечу и, глядя на Луну, начать читать текст с листка. Параллельно прочтения бумажку нужно сжечь с помощью свечи. Пока листок горит, нужно повторять желанное.
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