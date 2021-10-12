Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
12.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Очень сильный ритуал на успешную учебу ребенка в школе: можно проводить в любой лунный день

2:00:4510/12/2021Фото: Pxfuel
0

Ритуалы являются неотъемлемой частью лунного календаря. Каждый день человек может проводить мистические обряды, но есть наиболее подходящие для этого дни.

Лучше всего проводить ритуалы в определенные дни лунного календаря
Лучше всего проводить ритуалы в определенные дни лунного календаря

Лунный календарь — идеальный помощник для каждого человека, желающего изменить свою жизнь к лучшему. Каждый день, глядя на луну, человек может проводить ритуалы, обряды и заговоры, способные положительно отразиться на жизни каждого из нас. Но мало кто знает, что существуют наиболее удачные для этого дни.

В какое время лучше всего проводить сильнейшие ритуалы?

Эксперты считают, что наиболее благоприятными днями для проведения мистических обрядов являются, как ни странно, полнолуние и новолуние. Именно в это время Луна особо сильна.

Ритуал на хорошую учебу ребенка

Для того чтобы ребенок стал лучше учиться, нужно провести несложный ритуал. Необходимо разложить в комнате учебные принадлежности школьника и, глядя на Луну, попросить у высших сил, чтобы все трудности избегали ребенка, а учителя оценивали его по труду. Все должно быть произнесено искренне, от сердца. Иначе просьба может не дойти до Луны.

Ритуал на привлечение денег

Чтобы привлечь в свои дом и жизнь деньги, можно провести несложный ритуал. Для него понадобятся стакан и монеты (лучше всего серебряные). Необходимо дождаться полуночи, налить воды в стакан до самых краев и бросить в него монеты. Стакан с содержимым нужно поставить на подоконник, на лунный свет, и оставить его таким образом до следующего утра.

Утром же рекомендуется выпить воду из стакана, а монеты сложить в своей кошелек. Тратить их нельзя до следующего полнолуния (20 октября или 19 ноября 2021 года).

Ритуал на загадывание заветного желания

Для загадывания желания понадобится свеча и листок бумаги. На бумаге нужно написать то, чего вы больше всего сейчас хотите. Затем необходимо зажечь свечу и, глядя на Луну, начать читать текст с листка. Параллельно прочтения бумажку нужно сжечь с помощью свечи. Пока листок горит, нужно повторять желанное.

Напомним, что в нашем материале вы сможете узнать о том, почему у человека болит голова во время магнитных бурь. Кроме этого, вы узнаете, когда прогнозируются бури в этом месяце.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
лунный календарьлунный деньритуал на успехсильный ритуал
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы когда-нибудь проводили ритуалы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Очень сильный ритуал на успешную учебу ребенка в школе: можно проводить в любой лунный день
2:00:45 10/12/2021
Очень сильный ритуал на успешную учебу ребенка в школе: можно проводить в любой лунный день
Путин назвал бедность главным врагом России и поручил за месяц представить новые меры поддержки семей с детьми и пенсионеров
1:42:41 10/12/2021
Путин назвал бедность главным врагом России и поручил за месяц представить новые меры поддержки семей с детьми и пенсионеров
Прокуратура Новосибирска потребовала 3,5 года колонии для экс-замдиректора клиники им. Мешалкина за хищения
1:33:16 10/12/2021
Прокуратура Новосибирска потребовала 3,5 года колонии для экс-замдиректора клиники им. Мешалкина за хищения
БердскВ Бердске автобус №6 проехал по руке женщины на остановке "Березовой", пострадавшая попала в больницу
1:08:45 10/12/2021
В Бердске автобус №6 проехал по руке женщины на остановке "Березовой", пострадавшая попала в больницу
Как посадить яблоню и грушу осенью, чтобы они хорошо прижились и плодоносили
1:00:26 10/12/2021
Как посадить яблоню и грушу осенью, чтобы они хорошо прижились и плодоносили
По делу о хищениях экс-замминистра просвещения Раковой задержали ректора «Шанинки»
12:52:44 10/12/2021
По делу о хищениях экс-замминистра просвещения Раковой задержали ректора «Шанинки»
Беременная женщина умерла от коронавируса, нерожденный ребенок также погиб в утробе матери
12:34:02 10/12/2021
Беременная женщина умерла от коронавируса, нерожденный ребенок также погиб в утробе матери
Сильнейшая магнитная буря сотрясает 12 октября всю планету Земля прямо сейчас: Астрономы ждут затишья через сутки
12:25:43 10/12/2021
Сильнейшая магнитная буря сотрясает 12 октября всю планету Земля прямо сейчас: Астрономы ждут затишья через сутки
Полнолуние 20 октября 2021: точное время в Москве и Сибири: в чем особенность лунных суток. Что обязательно делать 21,22, 23 октября
12:00:39 10/12/2021
Полнолуние 20 октября 2021: точное время в Москве и Сибири: в чем особенность лунных суток. Что обязательно делать 21,22, 23 октября
В Балаково 3-летний ребенок выстрелил себе в голову из отцовского пистолета МР-461 «Стражник»
11:55:55 10/12/2021
В Балаково 3-летний ребенок выстрелил себе в голову из отцовского пистолета МР-461 «Стражник»