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Имена для мальчиков в ноябре и декабре: с именем выбираем судьбу

3:00:5210/12/2021Фото: Pixabay
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Многие знают, что выбранное имя может повлиять очень сильно на жизнь ребенка. Именно поэтому выбирать его нужно с умом.

Имя ребенка может очень сильно повлиять на его судьбу
Имя ребенка может очень сильно повлиять на его судьбу

Имя ребенка — то, с чем он приходит в этот мир, и то, с чем он уйдет на тот свет. Это лицо, визитная карточка и судьба каждого человека. От правильно выбранного имени может зависеть характер человека и его будущая жизнь. Именно поэтому специалисты рекомендуют родителям подходить к этому вопросу с чрезвычайной ответственностью.

Какие имена для мальчиков выбрать в ноябре 2021 года?

Лучше всего назвать своих деток в следующем месяце Иваном, Артемом, Дмитрием, Арсением, Кузьмой, Георгием, Павлом, Федором, Иваном, Матвеем или Филиппом. Эти имена являются наиболее благоприятными для ноября.

Какие имена выбрать в декабре 2021 года?

Для декабря самыми удачными вариантами являются Роман, Анатолий, Александр, Макар, Петр, Андрей, Савва, Иван, Антон, Кирилл и Даниил.

Имена на все времена

Какие имена выбрать для притягивания удачи? Лучше всего для этого подходят Александр, Алексей, Владимир, Дмитрий, Михаил, Николай и Павел. Считается, что они несут с собой благополучие и отсутствие бед.

Отметим, что имя влияет на судьбу малыша, совершенно точно. Но в первую очередь на нее влияет воспитание родителей и их любовь. Не забывайте об этом.

Напомним, что сегодня, 12 октября, отмечается Феофанов день. Этот праздник имеет ряд необычных традиций и запретов. Но самое интересное это именинный заяц, которого так хотят поймать охотники. Подробнее об этом в нашем материале.

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