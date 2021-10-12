Имена для мальчиков в ноябре и декабре: с именем выбираем судьбу

Имя ребенка — то, с чем он приходит в этот мир, и то, с чем он уйдет на тот свет. Это лицо, визитная карточка и судьба каждого человека. От правильно выбранного имени может зависеть характер человека и его будущая жизнь. Именно поэтому специалисты рекомендуют родителям подходить к этому вопросу с чрезвычайной ответственностью.
Какие имена для мальчиков выбрать в ноябре 2021 года?
Лучше всего назвать своих деток в следующем месяце Иваном, Артемом, Дмитрием, Арсением, Кузьмой, Георгием, Павлом, Федором, Иваном, Матвеем или Филиппом. Эти имена являются наиболее благоприятными для ноября.
Какие имена выбрать в декабре 2021 года?
Для декабря самыми удачными вариантами являются Роман, Анатолий, Александр, Макар, Петр, Андрей, Савва, Иван, Антон, Кирилл и Даниил.
Имена на все времена
Какие имена выбрать для притягивания удачи? Лучше всего для этого подходят Александр, Алексей, Владимир, Дмитрий, Михаил, Николай и Павел. Считается, что они несут с собой благополучие и отсутствие бед.
Отметим, что имя влияет на судьбу малыша, совершенно точно. Но в первую очередь на нее влияет воспитание родителей и их любовь. Не забывайте об этом.
Напомним, что сегодня, 12 октября, отмечается Феофанов день. Этот праздник имеет ряд необычных традиций и запретов. Но самое интересное это именинный заяц, которого так хотят поймать охотники. Подробнее об этом в нашем материале.