Сколько дней продлятся осенние каникулы для школьников России в ноябре 2021 года

Учащиеся школ и их родители стали задаваться вопросом:
— Когда начнутся осенние каникулы?
Как оказалось, школьники уже устали, а набранных оценок хватает, чтобы медленно, но верно приблизиться к результатам за четверть. До первых каникул в 2021 учебном году осталось всего-ничего. Но без точной даты никак не обойтись.
Когда наступят осенние каникулы в 2021 году?
В 2021 году осенние каникулы для четверной системы обучения начнутся 25 октября. Они продлятся до 3 ноября. Однако даты могут незначительно отличаться от школьной администрации, согласно общим правилам. При всем этом, если брать период с 25 октября по 3 ноября, ученики займутся учебой лишь 5 ноября, поскольку 4 ноября отмечаются День народного единства Российской Федерации.
Некоторые школы могут продлить осенние каникулы до 7 ноября включительно. В таком случае каникулы могут продлиться целые две недели.
Для учеников триместровой системы выход на каникулы уже совершился: с 4 по 10 октября. Следующие осенние каникулы состоятся в ноябре. Они продлятся с 15 по 21 ноября этого года.
Отметим, что каникулы всегда и безоговорочно стартуют с понедельника.
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