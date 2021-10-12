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Сколько дней продлятся осенние каникулы для школьников России в ноябре 2021 года

4:00:1010/12/2021Фото: Pxfuel
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С начала учебы прошло полтора месяца. Школьники устали и ждут первые каникулы в 2021 учебном году. Они наступят совсем скоро.

До начала первых каникул в этом учебном году осталось меньше трех недель
До начала первых каникул в этом учебном году осталось меньше трех недель

Учащиеся школ и их родители стали задаваться вопросом:

— Когда начнутся осенние каникулы?

Как оказалось, школьники уже устали, а набранных оценок хватает, чтобы медленно, но верно приблизиться к результатам за четверть. До первых каникул в 2021 учебном году осталось всего-ничего. Но без точной даты никак не обойтись.

Когда наступят осенние каникулы в 2021 году?

В 2021 году осенние каникулы для четверной системы обучения начнутся 25 октября. Они продлятся до 3 ноября. Однако даты могут незначительно отличаться от школьной администрации, согласно общим правилам. При всем этом, если брать период с 25 октября по 3 ноября, ученики займутся учебой лишь 5 ноября, поскольку 4 ноября отмечаются День народного единства Российской Федерации.

Некоторые школы могут продлить осенние каникулы до 7 ноября включительно. В таком случае каникулы могут продлиться целые две недели.

Для учеников триместровой системы выход на каникулы уже совершился: с 4 по 10 октября. Следующие осенние каникулы состоятся в ноябре. Они продлятся с 15 по 21 ноября этого года.

Отметим, что каникулы всегда и безоговорочно стартуют с понедельника.

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школьникиноябрьосенние каникулы
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