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Сборная России обыграла Словению в отборочном матче ЧМ-2022

1:49:4810/12/2021Фото: Pixabay
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Теперь наша сборная на первом месте в группе Н с 19 очками.

Россия занимает первую строчку в группе Н с 19 очками

11 октября прошел матч, на котором российские футболисты в гостях в Мариборе одержали победу со счетом 2:1.
Имена тех, кто смог приблизить сборную к победе: Игорь Дивеев (28-я минута) и Георгий Джикия (34).

Отметим, что у сборной Словении отличился Йосип Иличич (40). Этот мяч стал первым, который российская сборная пропустила под руководством Валерия Карпина.

Победа в матче дала возможность российской сборной выйти на первую строчку в группе Н с 19 очками. На втором месте Хорватия, набравшая 17 баллов. А у Словакии и Словении по 10 очков.

Кроме того, российская команда гарантировала себе минимум второе место в групповом этапе и участие в весенних стыковых матчах.
Напомним, 8 октября сборная России разгромила команду Словакии со счетом 1:0. Однако Карпин раскритиковал игру, указав, что россияне смотрелись еще хуже, чем в матче с Хорватией. Но игра вышла нервной и невыразительной.

Интересный факт, что единственный гол в игре забил словацкий защитник Милан Шкриньяр в свои же ворота.

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