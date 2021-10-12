Сборная России обыграла Словению в отборочном матче ЧМ-2022

11 октября прошел матч, на котором российские футболисты в гостях в Мариборе одержали победу со счетом 2:1.
Имена тех, кто смог приблизить сборную к победе: Игорь Дивеев (28-я минута) и Георгий Джикия (34).
Отметим, что у сборной Словении отличился Йосип Иличич (40). Этот мяч стал первым, который российская сборная пропустила под руководством Валерия Карпина.
Победа в матче дала возможность российской сборной выйти на первую строчку в группе Н с 19 очками. На втором месте Хорватия, набравшая 17 баллов. А у Словакии и Словении по 10 очков.
Кроме того, российская команда гарантировала себе минимум второе место в групповом этапе и участие в весенних стыковых матчах.
Напомним, 8 октября сборная России разгромила команду Словакии со счетом 1:0. Однако Карпин раскритиковал игру, указав, что россияне смотрелись еще хуже, чем в матче с Хорватией. Но игра вышла нервной и невыразительной.
Интересный факт, что единственный гол в игре забил словацкий защитник Милан Шкриньяр в свои же ворота.