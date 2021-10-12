Особенности 19 ноября 2021 года: может ли быть конец света по прогнозам предсказателей, когда происходит одновременно Полнолуние и Лунное затмение

Лунное затмение возникает, когда Земля встает между Луной и Солнцем. Когда Солнце, Земля и Луна почти полностью выровнены, из-за чего Земля препятствует тому, чтобы часть Солнечного света достигала ночного светила. Это может вызвать небольшое затемнение луны.
Поскольку Земля идеально находится между солнцем и Луной, то луна излучает коричневато-красный оттенок из-за него затмение называют “Кровавой Луной”.
Частичное лунное затмение произойдет на большей части земного шара 19 ноября 2021 года. Состоится оно в 10.57 мск. Его хорошо будет видно в Северной и Южной Америке, Австралии, Тихом океане и Восточной Азии. В некоторых местах будет видно, как до 97% Луны ускользнет в тень Земли. Поэтому, нам все же предоставится возможность увидеть часть луны, а остальная ее часть уйдет в тень, приобретя красноватый оттенок.
Сейчас все мы знаем, как и почему происходит лунное затмение, или можем узнать, просто заглянув в интернет. Но наши предки, при отсутствии компьютерных технологий действовали по-другому: вели записи из поколения в поколение, отмечая закономерности. Бывали случаи, когда кто-то считал, что это предзнаменование конца света. Но, все же, записи их были — вполне адекватными.
Было замечено, что во время затмений повышается сейсмическая активность, усиливается вероятность ураганов и штормов.
Животные, словно чувствуя приближение затмений ведут себя неспокойно, а иногда агрессивно.
Люди чаще могут испытывать головные боли, скачки давления, ухудшается самочувствие.
Усиливаются конфликты и случаи агрессивного поведения в обществе.
Люди, страдающие гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, замечают обострение симптомов во время затмений.