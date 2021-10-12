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Особенности 19 ноября 2021 года: может ли быть конец света по прогнозам предсказателей, когда происходит одновременно Полнолуние и Лунное затмение

5:00:0310/12/2021Фото: pixabay.com
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В некоторых местах будет видно, как до 97% Луны ускользнет в тень Земли. Поэтому, нам все же предоставится возможность увидеть часть луны, а остальная ее часть уйдет в тень, приобретя красноватый оттенок.

Частичное лунное затмение произойдет на большей части земного шара

Лунное затмение возникает, когда Земля встает между Луной и Солнцем. Когда Солнце, Земля и Луна почти полностью выровнены, из-за чего Земля препятствует тому, чтобы часть Солнечного света достигала ночного светила. Это может вызвать небольшое затемнение луны.

Поскольку Земля идеально находится между солнцем и Луной, то луна излучает коричневато-красный оттенок из-за него затмение называют “Кровавой Луной”.

Частичное лунное затмение произойдет на большей части земного шара 19 ноября 2021 года. Состоится оно в 10.57 мск. Его хорошо будет видно в Северной и Южной Америке, Австралии, Тихом океане и Восточной Азии. В некоторых местах будет видно, как до 97% Луны ускользнет в тень Земли. Поэтому, нам все же предоставится возможность увидеть часть луны, а остальная ее часть уйдет в тень, приобретя красноватый оттенок.

Сейчас все мы знаем, как и почему происходит лунное затмение, или можем узнать, просто заглянув в интернет. Но наши предки, при отсутствии компьютерных технологий действовали по-другому: вели записи из поколения в поколение, отмечая закономерности. Бывали случаи, когда кто-то считал, что это предзнаменование конца света. Но, все же, записи их были — вполне адекватными.

Было замечено, что во время затмений повышается сейсмическая активность, усиливается вероятность ураганов и штормов.

Животные, словно чувствуя приближение затмений ведут себя неспокойно, а иногда агрессивно.

Люди чаще могут испытывать головные боли, скачки давления, ухудшается самочувствие.

Усиливаются конфликты и случаи агрессивного поведения в обществе.

Люди, страдающие гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, замечают обострение симптомов во время затмений.

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