Отчего умерла жена Прохора Шаляпина: все версии и сколько ей было лет

По словам Прохора, состояние будущей супруги исчислялось миллионами долларов. Радовались молодожёны недолго: через считанные дни после свадьба Татьяна заболела коронавирусом, а 25 сентября и вовсе умерла.
Поклонники Прохора, пресса и ближайшее окружение оказались шокированы не только трагедией. Странные обстоятельства заставили их гадать – существовала ли Татьяна вообще, если даже её точный возраст под вопросом. По разным сведениям, погибшей было то ли 42, то ли 47 лет.
От свадьбы до трагедииПредыдущий брак 37-летнего певца окончился разводом в 2015-м году. С тех пор выпускник 6-й «Фабрики звёзд» оставался свободным, пока не познакомился с Татьяной. Жаркой страсти к ней у певца не было. На свадьбу будущие супруги решились, когда поняли, что хорошо подходят друг другу по характеру.
Инициатива шла, в основном, от невесты. Она взяла на себя расходы на свадьбу, которая, по подсчётам прессы, обошлась примерно в 15 миллионов рублей. Праздновали в Лас-Вегасе.
Запланированный медовый месяц в Мексике не удался: Татьяна почувствовала, что заболела. Тесты подтвердили наличие коронавируса. Отправляться на карантин вместо путешествия канадке не хотелось, поэтому она пыталась вылечиться дома. В результате пришлось экстренно вызывать медиков и госпитализировать новобрачную.
Прохор не смог долго находиться в пустом арендованном особняке – вернулся в Россию. Татьяну тем временем лечили в «красной зоне», без доступа к посещению. Медикам не удалось спасти канадку, и в конце сентября она умерла.
Новоиспечённый супруг узнал о трагедии не сразу, Татьяну успели кремировать без прощания с близкими. Такой протокол в Штатах обязателен для всех погибших от коронавируса. Подробностями ситуации Прохор с ужасом делился в своём блоге.
А была ли Татьяна?Не прошло и двух недель со дня гибели, как интернет наполнился слухами. Одни безоговорочно поверили Прохору, другие посчитали историю чёрным пиаром. И версий здесь несколько.
Популярный в прессе вариант – невесты не было вообще. К выводу подталкивает несоответствие внешности Татьяны на разных снимках пары. Например, профессионал фоторетуши Владимир Крылов говорил, что возраст дам с фото колеблется от 35-ти до 60-ти. У них отличаются формы носа, тип кожи и расположение морщин. А значит, роль Татьяны могли делить сразу несколько женщин.
Видео, сделанное Прохором накануне госпитализации, показывает Татьяну, как способную уверенно сидеть с поднятой головой при сатурации 64. С медицинской точки зрения это невозможно – кандидат медицинских наук Евгений Тимаков подтверждает. Свадьбу тоже могли инсценировать силами знакомых Прохора.
Несколько подруг певца подтверждают реальность Татьяны: они общались с ней. Правда, только в переписке и через видеосвязь. Наталья Штурм предполагает, что смерть инсценировали для финансовых целей, ведь тело канадки никто не видел. Новобрачная могла похоронить только своё имя и возникнуть как новый человек.
Прохор по поводу обсуждений негодует и призывает сплетников оставить в покое его и родственников Татьяны. Особенно певца коробят обсуждения, касающиеся его прав на наследство богатой невесты.