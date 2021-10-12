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«Спутник V»: за что критикуют российскую вакцину и соответствует ли это реальности

3:54:3910/12/2021,Ирина Новая
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В апреле 2021-го «Спутник» должен был отправиться в Бразилию, но Национальное агентство санитарного надзора вакцину не пропустило.

Отечественный препарат «Спутник V» уже больше года широко используется для вакцинации от коронавируса. Фото: pexels.com
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Отечественный препарат «Спутник V» уже больше года широко используется для вакцинации от коронавируса. Его признали порядка 70-ти стран мира, а миллионы привитых стали живым примером качества и эффективности вакцины.

Однако страх перед «Спутником» всё ещё рождается из мифов о малой изученности и потенциальной опасности вакцины. Добавляет жару Всемирная организации здравоохранения, затягивая с одобрением «Спутника V» без конкретных причин. Попробуем разобраться, так ли страшен «Спутник», как его представляют обыватели.

Сомнительный состав

В апреле 2021-го «Спутник» должен был отправиться в Бразилию, но Национальное агентство санитарного надзора вакцину не пропустило. Причина – живой аденовирус в составе препарата. Попав в организм, он может вызвать заболевание на фоне распространения коронавируса.

Создатели «Спутника» быстро опровергли заявление бразильцев. Материалом для вакцины действительно послужил аденовирус, но не целиком, а в виде векторов E1 и E3. Размножаться в организме эти фрагменты не способны. А вот с ролью «учебной мишени» для иммунитета они справляются.

Аргументы убедили агентство, и в июне 2021-го «Спутник V» стал использоваться в Бразилии.

Пугающие «побочки»

Народное заблуждение касается эффектов после введения «Спутника». Обыватели настаивают, что если после прививки поднялась температура, значит, препарат вреден. На самом деле без «побочек» не обходится ни одна активная вакцина. И зарубежный «Pfizer» в их числе.

Гриппоподобные последствия и боль в месте укола говорят о нормальной иммунной реакции. Её отсутствие не говорит, что прививка не работает.

Исследование побочных эффектов «Спутника V» масштабное – в одной только Аргентине собрали базу из 9 миллионов привитых. Требующие госпитализации последствия обнаружились меньше, чем в 1 на 100 тысяч случаев. Эта статистика сопоставима с результатами вакцин «Sinopharm» и «AstraZeneca». Последняя, к слову, обнаружила 3 побочных случая тромбоза среди 7 миллионов привитых.

Условия производства

Россия создаёт «Спутник V» на базе 9-ти площадок. В июне 2021-го представители ВОЗ посетили 4 из них, и на одной, уфимской, нашли нарушения в производственном процессе. Они касались контроля на линии розлива готовой вакцины. Факт отсрочил одобрение «Спутника».

Тем же летом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что площадка проработала замечания ВОЗ. Тем не менее «Спутник» всё ещё не признан организацией.

В начале октября представитель ВОЗ Фадела Шаиб отметил, что вопрос одобрения российской вакцины продвинулся, но конкретных сроков не назвал.

Российские эксперты считают, что позиция ВОЗ зависит от признания «Спутника» Европейским агентством лекарственных средств EMA. Там с решением не торопятся, из-за чего привитые россияне пока не могут посетить большинство стран Евросоюза.

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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