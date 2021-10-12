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Как компактно собрать чемодан: простые правила, о которых мало кто знает

3:51:3210/12/2021,Ирина Новая
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Между свёрнутой одеждой можно уместить много полезных мелочей.

Одежда легко мнётся и занимает много места. Фото: pexels.com

Отпуск, переезд, командировка – это не только новые впечатления, но и дополнительные хлопоты в виде сборов. Всё взять и ничего не забыть поможет список, составленный заранее. И вот, до поездки остаётся меньше суток, а необходимое разложено рядом с чемоданом. Но как же уместить в него такую гору вещей и мелочей? Всё проще, чем кажется – главное, воспользоваться хитростями.

Проводим ревизию
Перед погружением важно осмотреть одежду: вся ли она пригодится в поездке? Набирать вещи про запас – не лучшая идея. Они чаще всего не используются, а только занимают место в чемодане.
Разумно будет прикинуть по дням, когда какие комплекты будут надеты, и сделать поправку на погодные условия. Важно помнить, что брюки и юбки не требуют ежедневной смены, а внезапные загрязнения можно отмыть в отеле.
По возможности, расходники вроде мыла и зубной пасты стоит докупить на месте. Полотенца и постельное бельё брать с собой не стоит, их выдадут в гостинице.

Начинаем с «тяжестей»
Зимняя поездка требует громоздких толстовок, свитеров, иногда курток. Такой одеждой плоско выстилают дно чемодана.
Обувь погружается в пакеты или чехлы, чтобы ничего не испачкать. Внутри ботинок можно разместить по нескольку пар чистых носков для экономии места. Пакеты с обувью располагают по углам чемодана.

Катаем рулоны
Одежда легко мнётся и занимает много места. Скатывание её в тугие компактные рулоны решает обе эти проблемы. И если с брюками методика очевидна, то рубашки и кофты с длинным рукавом требуют подготовки. Их складывают вдоль, как книгу, ровно спрятав рукава с внутренней стороны.
Аналогичные мелкие рулончики нужно сформировать из нижнего белья. Их располагают между большими рулонами. Бюстгальтеры кладут чашка в чашку, затем складывают пополам. Внутрь последней чашки можно положить ещё рулончик.

Используем просветы
Между свёрнутой одеждой можно уместить много полезных мелочей. Уходовые средства лучше не брать в полном размере. Большинство шампуней и гелей имеются в мини-объёмах для путешествий.
Аксессуары и украшения можно отправить в футляры, вроде мыльниц, и положить в просветы между одеждой. Кабели и зарядки можно обернуть полотенцем или футболкой. Главное – чтобы они оказались доступны в нужный момент, и не пришлось бы искать их на дне чемодана.

Полезные приспособления
В масс-маркете можно найти вакуумные пакеты. Одежде подойдут те, что без клапана. Пакет с вещью внутри освобождается от воздуха выдавливанием. Готовый сверток займёт меньше, чем рулон.
Органайзеры с кармашками помогут создать в чемодане порядок. Они хороши, если вещей не очень много. В противном случае разделители органайзера могут занять лишнее место.

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