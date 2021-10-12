У трех знаков зодиака будет отличным день 12 октября 2021 года

Что делает вторник отличным днем для трех знаков зодиака, начинающегося 12 октября 2021 года?
В такой день, как этот, если вы сможете подняться над стоком Квадрата Полумесяца Меркурия, Трина Урана и Квадратного Марса - тогда вы будете сидеть прекрасно сегодня.
Это возможно? Ну конечно, это так, пишет yourtango.com.
Всегда есть несколько знаков, которые помогут выжить из любой ситуации. Может ты один из них?
Мы смотрим на то, как эти транзиты могут выявить лучшее в человеке, и это так для трех знаков зодиака, у которых 12 октября 2021 года будет отличный день.Если вы человек, выходящий за пределы, то вы почувствуете социальную тягу Урана, мощный фокус Марса и навыки экспертного общения Меркурия.
Сама «Половина луны» - это незавершенность, но это также и работа, необходимая для того, чтобы стать завершенной.
Сегодняшний день имеет большой потенциал для того, кто может одновременно выполнять несколько задач, и в нынешнем виде такими знаками Зодиака будут Близнецы, Скорпион и Козерог.
Давайте посмотрим, что астрология говорит об этих знаках.
Знаки зодиака, у которых 12 октября 2021 года будет отличный день:
Близнецы (21 мая - 20 июня)Вы являетесь частью группы людей, которые могут извлечь максимум из этого дня, и, честно говоря, вам ничто не мешает.
Никаких препятствий и ограничений, а это значит, что вы должны будете действовать по своему усмотрению в любых действиях, в которых вы участвуете.
У вас есть склонность разочаровываться в мелочах , и у вас может появиться побуждение отложить что-то в сторону просто потому, что это не идет гладко; Сделайте себе одолжение, сделайте этот день хорошим, завершая свои проекты и мысли.
Воспользуйтесь преимуществами этого дня, так как вас здесь любят. Это означает, что вам нужно принять участие сегодня, а не сидеть сложа руки.
Не забывайте, Близнецы, какие вы замечательные - вы склонны переходить в « безмолвный режим », когда дела идут плохо.
В этом случае космос побуждает вас проявлять активность, быть частью вещей и говорить то, что у вас на уме. В этот день все будет хорошо.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Поскольку мы сегодня под Полумесяцем, такие знаки, как ваш, Скорпион, предпочитают видеть «стакан наполовину полным», а не наполовину пустым.
Сегодняшний день для вас оптимистичен - вы видите цель и можете понять, как ее достичь. Квадрат Меркурия дает вам фокус и направление, а поскольку вы питаетесь от площади Марса, успех становится очевидным.
Тебя сегодня гонят - такой драйв заставляет тебя торопиться; вам действительно нравится быть продуктивным , особенно когда на полпути вы понимаете, что это - все это - может сработать.
Нет ничего лучше, чем видение чистого безусловного успеха, которое могло бы удержать вас на плаву - вы будете плавать сегодня. Придерживайтесь своих планов и не позволяйте никому сбивать вас с толку.
То, к чему вы прикасаетесь сегодня, превращается в золото, так что наслаждайтесь тем, что вы можете получить, пока вы можете это получить, друг!
Козерог (22 декабря - 19 января)Вы наслаждаетесь такими днями, как этот, когда работа-работа-работа, а не развлечения. Кому нужно играть в такой день, когда все становится на свои места и обещает успех?
Вы будете первым, кто признает, что время простоя не играет никакой роли в сегодняшнем производстве, и благодаря Mars вы сможете серьезно продюсировать свои лучшие работы.
Энергия Полумесяца заставляет вас, Козерог, предвидеть конечный результат: завершение - это то, над чем вы работаете прямо сейчас, и сама работа волнует вас.
Этот день не о друзьях или фантазиях - это все о работе и о том, чтобы быть дома в своей рабочей среде, где все делается по плану и без сучка и задоринки.
Вы хорошо работаете с другими, и вы найдете товарищество с коллегами - пока они придерживаются плана, все будет хорошо.