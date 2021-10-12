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Все даты геоударов в ноябре 2021: когда метеопатам ждать магнитные бури?

7:00:3310/12/2021,София МальцеваФото: pixabay.com
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Эти мощные, невидимые энергетические вспышки могут повлиять на человеческую деятельность.

Ученые считают, что магнитная буря будет бушевать на Земле каждые две недели в течение нескольких месяцев

Геомагнитные бури — это временные возмущения в магнитосфере Земли, вызванные вспышками заряженных частиц, которые исходят от Солнца. Бури могут длиться от нескольких часов до нескольких суток. Когда солнечный ветер стихает, магнитное поле возвращается в нормальное состояние - больше нет "давления” от солнечного ветра..

Каждый месяц на Земле возникает около четырех магнитных бурь, которые сложно увидеть исследователям космоса заранее. Можно сделать только предварительный прогноз. При этом ученые считают, что магнитная буря будет бушевать на Земле каждые две недели в течение нескольких месяцев.

В ноябре 2021 года ожидается три магнитные бури.

4 ноября пройдет сильная магнитная буря. По прогнозам, она продлится несколько дней. Сила бури может резко возрастет в начале, после чего будет умеренной, а затем стихнет до следующего возмущения.

15-18 ноября будет следующей геомагнитной бурей средней интенсивности. Ее пик ожидается в середине магнитного возмущения, которое, не окажет серьезного воздействия на Землю и людей.

21-23 ноября прогнозируется вторая магнитная буря средней мощности. Длительность возмущения также может меняться, что будет известно ближе к самому геоудару.

Как магнитные бури могут повлиять на жизнь людей?

Эти мощные, невидимые энергетические вспышки могут повлиять на человеческую деятельность. Они приводят к поломкам электросети и каналы связи. В последнее время, становится очевидным влияние вспышек на здоровье человека. Взаимодействие между геомагнитными возмущениями и вегетативной нервной системой человека, стало заметно, после проведенных исследований. Результаты показали, что у людей от магнитных бурь возникает напряженное состояние, раздражительность, эмоциональная нестабильность.

Ученые объясняют ухудшение самочувствия у метеозависимых людей тем, что при изменении магнитного поля Земли в организме замедляется капиллярный кровоток, то есть образуются скопления клеток крови, кровь сгущается, в крови может повышаться уровень холестерина, кислородное голодание органов и тканей, особенно гипоксию испытывают нервные окончания и мозг.

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здоровьемагнитные бурисолнечные вспышкикосмическая погода
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