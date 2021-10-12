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Ольга Спиркина судится с Еленой Летучей в попытках восстановить репутацию

3:33:3610/12/2021
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Конфликт между звездами экрана длится уже 13 лет.

Ольга Спиркина рассказала о конфликте с Еленой Летучей. Фото: olga__spirkina

Недавно Ольга Спиркина пришла на передачу «Звезды сошлись», где рассказала о давнем конфликте с Еленой Летучей, вынудившем ее обратиться в суд.

Актриса добавила, что 13 лет назад Летучая работала в компании конкурента Спиркиной. Ведущая, для привлечения новых клиентов, стала распускать слухи, порочащие честь актрисы, которая якобы обманывает клиентов. Звезда потребовала, чтобы Летучая удалила все видео с подобным содержанием, но она отказалась.

-Мы занимаемся одинаковым бизнесом, связанным с образованием, а Летучая рассказывает моим студентам, что я их обманываю, - пояснила Спиркина.

Ольга отметила, что такое поведение Летучей связано с получением довольно крупных сумм. Ранее ведущая навлекла на себя гнев Ольги Бузовой, которой не понравилась критика в ее адрес, связанная с участием в спектакле «Чудесный грузин».

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