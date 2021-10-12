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Когда лучше сажать озимый чеснок по лунному календарю 2021 года: благоприятные и неблагоприятные дни

7:00:4810/12/2021,София МальцеваФото: pixabay.com
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Озимый чеснок начинают сажать с сентября, заканчивая посадку в декабре.

Следует знать, что такой сорт чеснока легко переносит морозы

Посадка чеснока на зиму проводится по температурным показателям, на которые указывают правила агротехники и лунный календарь. Существуют благоприятные дни, когда лучше всего сажать чеснок в октябре 2021. Если следовать этим двум главным параметрам, в следующем году можно получить хороший урожай чеснока.

Что касается озимого чеснока, то посадка под зиму будет наиболее оптимальным вариантом.

Озимый чеснок начинают сажать с сентября, заканчивая посадку в декабре. Сроки его посева во многом зависят от региона и климатических условий, а также какая в этом году осень. При этом существуют правильные температурные показатели, которых следует придерживаться. Кроме того, готовясь к посадке озимого чеснока, необходимо следить за долгосрочным прогнозом погоды.

Следует знать, что такой сорт чеснока легко переносит морозы. Некоторые из них легко переносят низкую температуру до -22 °, поэтому чеснок легко можно выращивать в умеренном и даже северном климате.

Посадка озимого чеснока по лунному календарю

Такой тип посева считается самым простым и хорошо подходит для начинающих садоводов. Важно знать, что все сорта чеснока делятся на две категории: озимый и яровой. Так при посадке под зиму ярового сорта можно не получить урожай или получить его в малых количествах, которые не окупят материальных и моральных затрат по выращиванию.

Достаточно давно огородники используют посевной календарем, который поможет подобрать наиболее благоприятное время для посадок и других работ на огороде в соответствии с лунными циклами. Считается, что фаза луны запускает в растении одни процессы и приостанавливает другие. Умело используя эти данные, можно извлечь для себя максимальную урожайность.

Благоприятные дни для посадки озимого чеснока в ноябре: 2, 3, 21, 23, 24, 28 и 30 ноября.

Неблагоприятные дни: 5, 10, 11, 15, 16 и 25 ноября.

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