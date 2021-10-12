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12.10
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В Новосибирске женщина после выкидыша спрятала труп младенца в шкафу

3:53:4510/12/2021
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Она хотела похоронить недоношенного малыша позже.

Мальчику было всего 5-6 месяцев. Фото: pixabay.com

10 октября в Новосибирске в шкафу одной из квартир дома правоохранительные органы нашли тело недоношенного младенца.

В ходе расследования стало известно, что плоду всего лишь было пять-шесть месяцев. 27-летняя женщина положила его в шкаф после случившегося у неё выкидыша. Сибирячка рассказала, что планировала похоронить младенца, но чуть позже.

Стоит отметить, что ни в одной женской консультации Новосибирска девушка не наблюдалась, на учете не стояла.

Следственный комитет проводит все необходимые проверки, сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Екатерина Петрушина.

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