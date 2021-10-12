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Гоген Солнцев развелся с 66-летней Екатериной Терешкович и назвал ее «клоуном Пеннивайзем»

4:16:1710/12/2021
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Женщина заявила о расставании еще в середине сентября, она устала терпеть алчность и безразличие.

Инициатором развода стала жена Гогена Солнцева. Фото: solntcev


11 октября пара официально развелась. 40-летний Гоген Солнцев почти сразу опубликовал пост в инстаграме, где указал, что ищет уже новую жену, желательно «без материальных и психических проблем». А в подарок бывшей, он отдал ей свою фамилию.

Напомним, инициатором разрыва стала 66-летняя Екатерина Терешкович. Женщина обвинила эпатажного мужа в алчности и безразличии. Кроме того, она призналась, что ей порядком надоели постоянные скандалы в семье.



Отметим, Гоген был не то, чтобы потрясен, он был морально убит, услышав слова Екатерины. Артист и не подозревал, что бывшая избранница пойдет на телевидение и начнет рассказывать о нем правду.

-Никак я не мог ожидать от этого клоуна Пеннивайза то, что она совершила. Я в таком шоке, что у меня попросту началась глубокая депрессия и апатия... Не хочу никого видеть, никого слышать, лежу и плачу второй день... Предают даже самые близкие. Но их предательства бьют в самое сердце,— заявлял Гоген.
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