Гоген Солнцев развелся с 66-летней Екатериной Терешкович и назвал ее «клоуном Пеннивайзем»

11 октября пара официально развелась. 40-летний Гоген Солнцев почти сразу опубликовал пост в инстаграме, где указал, что ищет уже новую жену, желательно «без материальных и психических проблем». А в подарок бывшей, он отдал ей свою фамилию.
Напомним, инициатором разрыва стала 66-летняя Екатерина Терешкович. Женщина обвинила эпатажного мужа в алчности и безразличии. Кроме того, она призналась, что ей порядком надоели постоянные скандалы в семье.
Отметим, Гоген был не то, чтобы потрясен, он был морально убит, услышав слова Екатерины. Артист и не подозревал, что бывшая избранница пойдет на телевидение и начнет рассказывать о нем правду.
-Никак я не мог ожидать от этого клоуна Пеннивайза то, что она совершила. Я в таком шоке, что у меня попросту началась глубокая депрессия и апатия... Не хочу никого видеть, никого слышать, лежу и плачу второй день... Предают даже самые близкие. Но их предательства бьют в самое сердце,— заявлял Гоген.