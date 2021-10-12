В Бердске полиция экстренно разыскивает молодого онаниста из подъезда дома №35 по ул. Попова. Он напугал мать и детей своими откровенными действиями

Бердская полиция пообещала разобраться и найти молодого онаниста, напугающего мать с ребенком в подъезде на ул.Попова, 35.
Как сообщал «Курьер.Среда» ранее, жительница Бердска Юлия решила выйти 8 октября в 12 часов дня в свой подъезд, чтобы покурить. На лестничной клетке она заметила молодого человека. Поначалу женщина подумала, что он просто кого-то ждет и продолжила поджигать сигарету. Удивлению Юлии не было предела, когда она повернулась.
- Парень, мастурбируя, шёл на меня. Я ему говорю:"Ты что ненормальный что ли? Отстань от меня". Я начала спиной идти к выходу, но он продолжал меня преследовать. Его спугнула женщина, зашедшая в подъезд, и он убежал, - сообщила Юлия редакции.
Также вчера, 11 октября, Юлия заметила странного молодого человека повторно, когда шла со своей маленькой дочерью. К счастью, раздеться перед ребенком парень не успел. По словам Юлии, на вид ему было около 23 лет. Задержать незнакомца до приезда полиции с помощью соседей, девушке не удалось.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подчеркнули, что заявление от беспокойной гражданки в отдел полиции поступило.
- По данному факту проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего,- сообщил оперативный дежурный 12 октября «Курьер.Среда».
Отметим, что после выхода первой публикации о данном молодом человеке, большинство горожан заявили, что видели его за росписью словом "шнюк" гаражей и других построек города.