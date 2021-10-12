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В Бердске полиция экстренно разыскивает молодого онаниста из подъезда дома №35 по ул. Попова. Он напугал мать и детей своими откровенными действиями

4:40:1910/12/2021,Алина Бурова
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Девушка в эмоциональном шоке написала на незнакомца заявление. Задержать молодого человека до приезда правоохранителей с помощью соседей бердчанке не удалось.

Соседи-мужчины разговаривали с незнакомцем и пытались его задержать, но ему удалось скрыться. ФОТО: Предоставлено героиней

Бердская полиция пообещала разобраться и найти молодого онаниста, напугающего мать с ребенком в подъезде на ул.Попова, 35.

Как сообщал «Курьер.Среда» ранее, жительница Бердска Юлия решила выйти 8 октября в 12 часов дня в свой подъезд, чтобы покурить. На лестничной клетке она заметила молодого человека. Поначалу женщина подумала, что он просто кого-то ждет и продолжила поджигать сигарету. Удивлению Юлии не было предела, когда она повернулась.

- Парень, мастурбируя, шёл на меня. Я ему говорю:"Ты что ненормальный что ли? Отстань от меня". Я начала спиной идти к выходу, но он продолжал меня преследовать. Его спугнула женщина, зашедшая в подъезд, и он убежал, - сообщила Юлия редакции.

Также вчера, 11 октября, Юлия заметила странного молодого человека повторно, когда шла со своей маленькой дочерью. К счастью, раздеться перед ребенком парень не успел. По словам Юлии, на вид ему было около 23 лет. Задержать незнакомца до приезда полиции с помощью соседей, девушке не удалось.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подчеркнули, что заявление от беспокойной гражданки в отдел полиции поступило.

- По данному факту проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего,- сообщил оперативный дежурный 12 октября «Курьер.Среда».

Отметим, что после выхода первой публикации о данном молодом человеке, большинство горожан заявили, что видели его за росписью словом "шнюк" гаражей и других построек города.

Жительнице дома удалось сфотографировать парня, совершающего непристойные действия. ФОТО: Предоставлено героиней

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полицияпроверкапугает женщинэксгибиционист. заявление
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