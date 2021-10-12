В Бердске сотрудники приюта «Надежда» объявили облаву на злобных собак, пугающих 60-летних мужчин и малышей в поселке Боровом

Администрация Бердска взяла на контроль вопрос о полчищах собак в поселке Боровом.
Ранее жильцы данного поселка сообщали в редакцию «Курьер.Среда», что собаки обитают около автобусной остановки. Боятся их даже взрослые люди. Детей и подавно: мамы водят за ручку в школу.
- У нас это постоянно. Собаки собираются кучами и ходят. У меня муж 60 лет убирает дороги с 4 утра, так он выходит и смотрит, как ему до машины добежать. Если они накинутся, то это будет вообще нечто,- утверждала одна из местных жительниц.
Как стало известно сегодня, 12 октября от администрации Бердска, заявка по отлову животных сформирована.
- Заявка на отлов собак в поселок Боровой направлена в приют животных «Надежда» для исполнения,- сообщили в администрации города.
Отметим, что сотрудники приюта бездомных животных «Надежда» регулярно проводят отлов. Так, в мае 2021 года был отловлен пес по кличке Алекс. Жертвой данной черной собаки стали четверо детей. Данный факт «Курьер.Среда» подтверждали в полиции.