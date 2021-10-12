Мощная магнитная буря обрушилась на землю 12 октября 2021 года: космический шторм поразил метеопатов «прямым ударом»

Солнечный шторм поразит землю 11-12 октября. При чем "прямым ударом", заявили ученые.
Синоптики космической погоды скорректировали свои прогнозы солнечной бури после того, как корональный выброс массы (CME), обнаруженный в выходные, не материализовался. Ученые предупредили, что поток заряженных частиц и магнитного поля от Солнца должен был ударить в понедельник вечером, вызвав вспышку «умеренной» солнечной бури.
Центр прогнозирования космической погоды США (SWPC), который выпустил первоначальное предупреждение о солнечной буре, теперь заявил, что событие космической погоды, вероятно, произойдет во вторник, пишет express.co.uk.
SWPC сообщила в своем обновлении: «Наблюдение за геомагнитной бурей G2 (умеренная) продолжается до конца 11 октября 2021 года и теперь действует с 12 октября 2021 года».
CME был связан с интенсивной солнечной вспышкой, наблюдаемой на Солнце рано утром в субботу.
Согласно веб-сайту SpaceWeather.com, вспышка представляла собой "ореол" CME, поскольку он, казалось, образовывал круговой круг на 360 градусов вокруг Солнца.
Согласно прогнозам, CME нанесет удар по планете, что вызовет опасения по поводу неминуемых технических сбоев и перебоев в подаче электроэнергии.
Солнечные бури, которые оцениваются по шкале от G1 (незначительная) до G5 (экстремальная), могут нарушить работу спутников, нарушить работу электросетей и нанести ущерб связи.
В этом случае SWPC сказал, что шторм G2 может включать колебания в электросети, аварийные сигналы напряжения, увеличение сопротивления спутников, находящихся на низкой высоте над Землей, и нарушение радиочастот.
Из менее разрушительных эффектов ожидалось, что шторм создаст красивые полярные сияния над некоторыми частями солнечной активности вызовет полярные сияния на юге вплоть до северной Англии.
Г-н Керсс написал в Твиттере: «В Великобритании это означает широко распространенные видимые полярные сияния на большей части Шотландии.
«Более мелкие волны могут принести сияние на северный горизонт в северной Англии и Северной Ирландии (Ома + дальше на север).
«Выходи после захода солнца и не уходи допоздна! Согрейся».