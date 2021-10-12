В Техасе женщина родила девочек-близнецов после положительного теста на коронавирус

Несколько недель семья Венди Лиал переживала за роды женщины, а потом и за родившихся близняшек, выживут ли они, сообщает Fox News.
Джессика Тревино, сестра роженицы, рассказала, что вирус поразил ее сестру, которая не была вакцинирована. Девушка добавила, что во время беременности сестра не могла говорить из-за боли в горле, ей было очень тяжело. И вероятность того, что дети родятся живыми, была очень мала.
Но местные врачи сделали экстренное кесарево сечение, и в прошлый понедельник Леал родила близнецов: Матильду и Ренату. Она была с ними всего мгновение, прежде чем они расстались. Теперь мама с дочками ждут выписки.