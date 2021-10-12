Ученые выявили новый фактор риска прорывной инфекции при коронавирусе у полностью вакцинированных

В последнее время вакцинация от коронавируса набирает обороты. Медики предупреждают, что прививка не защищает от заражения, но она способствует тому, что коронавирусная инфекция будет протекать намного легче. Но у некоторых людей вакцинация не помогает избежать прорывных инфекций и у них течение коронавируса по-прежнему происходит в тяжелой форме.
Ключевой вывод исследования, опубликованного в World Psychology , заключается в том, что люди с расстройством, связанным с употреблением психоактивных веществ - зависимостью от марихуаны, алкоголя, кокаина, опиоидов и табака, - имели почти на восемь процентов больше шансов получить Covid, в то время как без зависимости это число падает до 3,6%. У лиц, употребляющих наркотики, ковид протекает чаще всего, в тяжелой форме.
- Хотя вакцины очень эффективны против COVID-19, их эффективность у людей с зависимостью может быть снижена из-за ослабленного иммунного статуса и большей вероятности заражения, а также из-за ослабления иммунитета к вакцинам и новых вариантов SARS-CoV-2, - говорится в исследовании.
Отметим, что лаже несмотря на вакцинацию, люди, употребляющие наркотики, намного чаще заражаются коронавирусом и у них больше риски получить осложнения от вируса.