Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
12.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Ученые выявили новый фактор риска прорывной инфекции при коронавирусе у полностью вакцинированных

5:15:4110/12/2021
0

У определенной группы людей ковид протекает в тяжелой форме, несмотря на прививку.

Коронавирус у людей с зависимостью протекает тяжелее. Фото: pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
Как связны мигрень и коронавирус, рассказал эксперт, и назвал главные методы профилактики головной боли

Как связны мигрень и коронавирус, рассказал эксперт, и назвал главные методы профилактики головной болиЧисло погибших от ковид в Латинской Америке превысило 1,5 млн человекЕщё 24 новости

В последнее время вакцинация от коронавируса набирает обороты. Медики предупреждают, что прививка не защищает от заражения, но она способствует тому, что коронавирусная инфекция будет протекать намного легче. Но у некоторых людей вакцинация не помогает избежать прорывных инфекций и у них течение коронавируса по-прежнему происходит в тяжелой форме.

Ключевой вывод исследования, опубликованного в World Psychology , заключается в том, что люди с расстройством, связанным с употреблением психоактивных веществ - зависимостью от марихуаны, алкоголя, кокаина, опиоидов и табака, - имели почти на восемь процентов больше шансов получить Covid, в то время как без зависимости это число падает до 3,6%. У лиц, употребляющих наркотики, ковид протекает чаще всего, в тяжелой форме.

- Хотя вакцины очень эффективны против COVID-19, их эффективность у людей с зависимостью может быть снижена из-за ослабленного иммунного статуса и большей вероятности заражения, а также из-за ослабления иммунитета к вакцинам и новых вариантов SARS-CoV-2, - говорится в исследовании.

Отметим, что лаже несмотря на вакцинацию, люди, употребляющие наркотики, намного чаще заражаются коронавирусом и у них больше риски получить осложнения от вируса.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
коронавирус зависимость исследования
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

В какой форме переболели?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Реклама

Последние новости

БердскВ Бердске расхватали квартиры в заброшке Минобороны: Бизнесмен Голубев выкупил дома за 61 млн рублей после «заморозки» на 15 лет
5:09:23 10/12/2021
В Бердске расхватали квартиры в заброшке Минобороны: Бизнесмен Голубев выкупил дома за 61 млн рублей после «заморозки» на 15 лет
Особенности 19 ноября 2021 года: может ли быть конец света по прогнозам предсказателей, когда происходит одновременно Полнолуние и Лунное затмение
5:00:03 10/12/2021
Особенности 19 ноября 2021 года: может ли быть конец света по прогнозам предсказателей, когда происходит одновременно Полнолуние и Лунное затмение
Мощная магнитная буря обрушилась на землю 12 октября 2021 года: космический шторм поразил метеопатов «прямым ударом»
4:55:20 10/12/2021
Мощная магнитная буря обрушилась на землю 12 октября 2021 года: космический шторм поразил метеопатов «прямым ударом»
В Новосибирске будут судить водителя BMW за гибель 12-летнего мальчика на пешеходном переходе
4:48:15 10/12/2021
В Новосибирске будут судить водителя BMW за гибель 12-летнего мальчика на пешеходном переходе
БердскВ Бердске полиция экстренно разыскивает молодого онаниста из подъезда дома №35 по ул. Попова. Он напугал мать и детей своими откровенными действиями
4:40:19 10/12/2021
В Бердске полиция экстренно разыскивает молодого онаниста из подъезда дома №35 по ул. Попова. Он напугал мать и детей своими откровенными действиями
В Тульской области 10-летний мальчик порезал друга из-за опавшей листвы
4:32:01 10/12/2021
В Тульской области 10-летний мальчик порезал друга из-за опавшей листвы
Предсказания Вольфа Мессинга на новый 2022 год для России: что несут три двойки и один ноль
4:30:51 10/12/2021
Предсказания Вольфа Мессинга на новый 2022 год для России: что несут три двойки и один ноль
Гоген Солнцев развелся с 66-летней Екатериной Терешкович и назвал ее «клоуном Пеннивайзем»
4:16:17 10/12/2021
Гоген Солнцев развелся с 66-летней Екатериной Терешкович и назвал ее «клоуном Пеннивайзем»
Сильная молитва чудотворцу и первому святителю Руси Михаилу – в помощь каждому верующем
4:00:05 10/12/2021
Сильная молитва чудотворцу и первому святителю Руси Михаилу – в помощь каждому верующем
У трех знаков зодиака будет отличным день 12 октября 2021 года
3:59:07 10/12/2021
У трех знаков зодиака будет отличным день 12 октября 2021 года