Технология 5G выходит за пределы смартфонов и переходит на бытовую технику и автомобили

Как уверяют эксперты, сеть 5G откроет новую эру не только для смартфонов, но и для всего: от улучшенных видеоигр виртуальной реальности до удаленных операций на сердце. Появляется первая волна гаджетов с поддержкой 5G.
Польза сверхбыстрой сети заметна в услугах домашнего широкополосного доступа в Интернет для самых новых устройств для обрезки шнура: тех, кто хочет не просто избавиться от счетов за кабельное телевидение, но и полностью отказаться от проводного доступа в Интернет. Например, Samsung Electronics Co. объединилась с Verizon Communications Inc., чтобы предложить беспроводные маршрутизаторы 5G, которые обещают обеспечить домашний широкополосный доступ. Маршрутизатор принимает сигналы 5G так же, как и смартфон.
Другие потребительские устройства, которые начали появляться на рынке, включают 5G-совместимые ноутбуки от нескольких производителей, все из которых быстрее, чем другие ноутбуки, и предлагают более качественный просмотр видео при подключении к сети 5G. (Ноутбуки должны иметь чип 5G для такого подключения.)
Сторонники технологии 5G давно заявили, что она изменит большую часть повседневной жизни, так как сеть будет доступна на любом устройстве: бытовая и офисная техника, промышленное оборудование, больничное оборудование, автомобили.
Однако для повсеместного появления устройств 5G потребуются годы, по мнению аналитиков, по мере расширения зоны покрытия сети и развития рынков для всех этих передовых новых продуктов.