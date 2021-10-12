В Бердске 4 детских сада полностью закрыты из-за высокой заболеваемости

На 12 октября в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 877 жителей, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Для определения точного числа заболевших было взято 345 тестов. А вот выздоровевших и выписанных 2400 человек.
На сегодняшний день 7 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2585 случаев коронавирусной инфекции.
Ситуация в образовательных организациях такова: заболевших ковид – 107 воспитанников (СОШ - 46, ДС - 61) + 2 сотрудника. Контактных всего 2288, из них школы - 1238, сады - 1050. Закрыты по ковиду: 54 группы в дошкольных учреждениях и 46 классов.
По ОРВИ закрыты 9 групп ДС и 1 класс. Полное приостановление деятельности по ОРВИ: ДС 17 с 07.10.2021-13.07.2021, ДС 3 с 11.10.2021- 17.10.2021, ДС 24 с 12.10.2021 - 18.10.2021, ДС 26 с 12.10.2021 - 18.10.2021