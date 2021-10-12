В Бердске машины давят пешеходов на тротуаре из-за глобального ремонта дороги на ул. Черемушной. Горожане в шоке: выезд из дворов перекрыли

Жители Бердска долго ждали ремонта убитой дороги на ул. Черемушной, которую еще в 2019 году эксперты признали непригодной для эксплуатации и опасной. А когда глобальная реконструкция улицы началась в августе 2021-го, начали возмущаться. По их словам, при организации ремонтных работ не предусмотрели выезды по внутриквартальным дорогам, поэтому местным автомобилистам приходится проезжать прямо по тротуарам.
- Назрел огромный вопрос по поводу ремонта дороги на Черемушной. Жителям как и куда выезжать на автомобилях? Яму раскопали, а о выезде не побеспокоились! Микрорайон, 37, 38 и дома за Домом быта - у нас тупиковый проезд, выезд только на Черемушную. Как нам быть? - обратились с вопросом в «Курьер.Среда» бердчане.
- Хотелось бы узнать, с каких пор тротуар для пешеходов от Торгового центра до Черемушек стал проезжей частью? Еще едут, сигналят, чтобы дорогу уступили. А на возмущение пешеходов строят зверские рожи и показывают (неприличный жест). И это делают взрослые люди, - возмущаются другие - пешеходы.
Тротуар для некоторых автомобилистов Микрорайона стал проезжей частью, поскольку другого пути добраться до дома на машине у них нет. Власть предлагает бердчанам набраться терпения.
- Им придется только потерпеть. К сожалению, проблема есть. У людей есть необходимость выехать и делают они это по тротуару. Мы все понимаем, что это неправильно. Но и ограничить людей не имеем права. Я сторонник того, чтобы и «скорая», и частный транспорт свободно передвигались. Но сейчас ситуация сложная. Мы практически всю улицу перекрыли, - прокомментировал «Курьер.Среда» и. о. мэра Бердска Владимир Захаров.
По его словам, работы по сооружению дороги на ул. Черемушной подходят к концу:
- Докопали уже до перекрестка с ул. Космической. К концу этой недели уже будем работать с асфальтом. Ливневка идет параллельно — первый этап ее прокладки закончен. Сейчас главная задача — асфальт. Ведь это зависит от погоды.
Ремонт дороги на Черемушной — от ул. Лунной до ул. Космической — должен завершится к 1 ноября. Чтобы успеть в срок, дорожники с начала октября работают круглосуточно. Напомним, что в реконструкцию улицы протяженностью 1,3 км за 150 млн рублей входят новое дорожное покрытие и тротуары, замена освещения, ливневой канализации, дорожных знаков, обустройство обочин, высадка деревьев и установка дорожного ограждения.
- Если сроки будут нарушены, подрядчик будет доделывать после, но уже будут применяться штрафные санкции. Главное сейчас — сделать асфальт и открыть дорогу для проезда, - констатировал и. о. главы города.
Ранее Владимир Захаров ответил «Курьер.Среда» на вопросы горожан о расширении проезжей части на ул. Черемушной (она не станет шире) и о ремонте подземных коммуникаций перед асфальтированием дороги, чтобы не пришлось вскрывать новое дорожное покрытие при коммунальных авариях.