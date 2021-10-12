Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
12.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Бердске машины давят пешеходов на тротуаре из-за глобального ремонта дороги на ул. Черемушной. Горожане в шоке: выезд из дворов перекрыли

6:49:5410/12/2021,Анастасия Солодкова
0

Уже к концу текущей недели дорожники приступят к укладке асфальта. Власть просит бердчан потерпеть. За срыв сроков подрядчику грозят штрафные санкции.

Старый асфальт сняли на ул. Черемушной до перекрестка с ул. Космической в Бердске. Фото: Курьер.Среда

Жители Бердска долго ждали ремонта убитой дороги на ул. Черемушной, которую еще в 2019 году эксперты признали непригодной для эксплуатации и опасной. А когда глобальная реконструкция улицы началась в августе 2021-го, начали возмущаться. По их словам, при организации ремонтных работ не предусмотрели выезды по внутриквартальным дорогам, поэтому местным автомобилистам приходится проезжать прямо по тротуарам.

- Назрел огромный вопрос по поводу ремонта дороги на Черемушной. Жителям как и куда выезжать на автомобилях? Яму раскопали, а о выезде не побеспокоились! Микрорайон, 37, 38 и дома за Домом быта - у нас тупиковый проезд, выезд только на Черемушную. Как нам быть? - обратились с вопросом в «Курьер.Среда» бердчане.

- Хотелось бы узнать, с каких пор тротуар для пешеходов от Торгового центра до Черемушек стал проезжей частью? Еще едут, сигналят, чтобы дорогу уступили. А на возмущение пешеходов строят зверские рожи и показывают (неприличный жест). И это делают взрослые люди, - возмущаются другие - пешеходы.

Тротуар для некоторых автомобилистов Микрорайона стал проезжей частью, поскольку другого пути добраться до дома на машине у них нет. Власть предлагает бердчанам набраться терпения.
- Им придется только потерпеть. К сожалению, проблема есть. У людей есть необходимость выехать и делают они это по тротуару. Мы все понимаем, что это неправильно. Но и ограничить людей не имеем права. Я сторонник того, чтобы и «скорая», и частный транспорт свободно передвигались. Но сейчас ситуация сложная. Мы практически всю улицу перекрыли, - прокомментировал «Курьер.Среда» и. о. мэра Бердска Владимир Захаров.

По его словам, работы по сооружению дороги на ул. Черемушной подходят к концу:
- Докопали уже до перекрестка с ул. Космической. К концу этой недели уже будем работать с асфальтом. Ливневка идет параллельно — первый этап ее прокладки закончен. Сейчас главная задача — асфальт. Ведь это зависит от погоды.

Ремонт дороги на Черемушной — от ул. Лунной до ул. Космической — должен завершится к 1 ноября. Чтобы успеть в срок, дорожники с начала октября работают круглосуточно. Напомним, что в реконструкцию улицы протяженностью 1,3 км за 150 млн рублей входят новое дорожное покрытие и тротуары, замена освещения, ливневой канализации, дорожных знаков, обустройство обочин, высадка деревьев и установка дорожного ограждения.

- Если сроки будут нарушены, подрядчик будет доделывать после, но уже будут применяться штрафные санкции. Главное сейчас — сделать асфальт и открыть дорогу для проезда, - констатировал и. о. главы города.

Ранее Владимир Захаров ответил «Курьер.Среда» на вопросы горожан о расширении проезжей части на ул. Черемушной (она не станет шире) и о ремонте подземных коммуникаций перед асфальтированием дороги, чтобы не пришлось вскрывать новое дорожное покрытие при коммунальных авариях.

Ни проехать, ни пройти по ул. Черемушной в Бердске из-за ремонта невозможно. Фото: Курьер.Среда

Экскаватор кромсает старый асфальт. Фото: Курьер.Среда

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
асфальттротуардорожникираскопалиреконструкция улицыВладимир Захаров
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Лучше потерпеть и ездить по хорошей дороге?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВ Бердске новые депутаты заменят спикера Владимира Голубева на первой сессии после выборов 14 октября 2021
6:42:03 10/12/2021
В Бердске новые депутаты заменят спикера Владимира Голубева на первой сессии после выборов 14 октября 2021
БердскЖители Бердска могут задать вопросы губернатору Новосибирской области
6:27:58 10/12/2021
Жители Бердска могут задать вопросы губернатору Новосибирской области
БердскВ Бердске 4 детских сада полностью закрыты из-за высокой заболеваемости
6:12:22 10/12/2021
В Бердске 4 детских сада полностью закрыты из-за высокой заболеваемости
Власти Китая отказывают ВОЗ в доступе к пещерам летучих мышей, чтобы определить происхождение коронавируса
6:06:19 10/12/2021
Власти Китая отказывают ВОЗ в доступе к пещерам летучих мышей, чтобы определить происхождение коронавируса
Технология 5G выходит за пределы смартфонов и переходит на бытовую технику и автомобили
5:44:33 10/12/2021
Технология 5G выходит за пределы смартфонов и переходит на бытовую технику и автомобили
В Техасе женщина родила девочек-близнецов после положительного теста на коронавирус
5:34:09 10/12/2021
В Техасе женщина родила девочек-близнецов после положительного теста на коронавирус
БердскВ Бердске сотрудники приюта «Надежда» объявили облаву на злобных собак, пугающих 60-летних мужчин и малышей в поселке Боровом
5:27:29 10/12/2021
В Бердске сотрудники приюта «Надежда» объявили облаву на злобных собак, пугающих 60-летних мужчин и малышей в поселке Боровом
Ученые выявили новый фактор риска прорывной инфекции при коронавирусе у полностью вакцинированных
5:15:41 10/12/2021
Ученые выявили новый фактор риска прорывной инфекции при коронавирусе у полностью вакцинированных
Особенности 19 ноября 2021 года: может ли быть конец света по прогнозам предсказателей, когда происходит одновременно Полнолуние и Лунное затмение
5:00:03 10/12/2021
Особенности 19 ноября 2021 года: может ли быть конец света по прогнозам предсказателей, когда происходит одновременно Полнолуние и Лунное затмение
В Новосибирске будут судить водителя BMW за гибель 12-летнего мальчика на пешеходном переходе
4:48:15 10/12/2021
В Новосибирске будут судить водителя BMW за гибель 12-летнего мальчика на пешеходном переходе