Под Новосибирском в нарколаборатории нашли 30 кг мефедрона

11 октября появилась информация, что правоохранительные органы задержали подозреваемого в организации лаборатории по производству наркотических средств жителя Красноярского края, сообщает пресс-центр МВД России.
Мужчина приехал на территорию Новосибирской области и арендовал дом в Мошковском районе. После он приобрел оборудование и ингредиенты, необходимые для изготовления мефедрона, и наладил его производство в одной из надворных построек с целью дальнейшего сбыта, добавила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Отметим, в нарколаборатории оперативники обнаружили лабораторное оборудование, прекурсоры, электронные весы, химический реактор.
Также изъято более 30 кг запрещенных веществ, экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством - мефедроном в разной степени готовности.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконное изготовление и сбыт наркотических средств в особо крупном размере).
Подозреваемого задержали под стражу.