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Россиянам для покупки оружия теперь надо пройти проверку у ФСБ

7:33:5010/12/2021
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Лицензии отзовут даже у тех, кто получил их ранее.

Страшные трагедии привели у ужесточению мер. Фото: pexels.com

Росгвардия подготовила поправки в закон об оружии, ужесточающие условия выдачи лицензии, сообщает ТК MASH.

Если закон будет принят, разрешение на ствол получат только те, кто прошел проверку МВД и ФСБ. Более того — лицензии отзовут у тех, кто получил их ранее.

Мы напомним, что подобное решение было принято после жестокого массового расстрела студентов в Перми. Как ранее сообщал "Курьер.Среда", стрельбу устроил 18-летний Тимур Бекмансуров. Молодой человек беспрепятственно купил себе оружие - турецкое гладкоствольное ружьё Huglu Atrox T pump synthetic 12x76 510мм, и несколько сотен патронов. При этом, лицензия на хранение ружья у него была.

Также вспомним трагедию в Казани. 11 мая в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.

После таких событий неудивительно, что приняты меры по ужесточению получения оружия. Таким образом, будет проходить качественный отбор тех, кто может держать в руках оружие безопасно для других, а кто нет.

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лицензииограниченияоружие
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