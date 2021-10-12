В Бердске судебные приставы закрыли взрывоопасный газопровод

В Бердске судебные приставы закрыли газопровод ПК «ЗаливГазМонтаж». Как выяснилось, во время проверки государственный инспектор отдела по надзору за объектами трубопроводного транспорта, газопотребления и газораспределения Ростехнадзора выявил массу нарушений. Например, отсутствие лицензии на осуществление деятельности, отсутствие документов по подготовке и аттестации руководящего состава и инженерно-технического персонала. Кроме того в кооперативе не осуществлялся производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном объекте. В случае аварии у организации отсутствует резерв финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий ЧП.
Для того, чтобы не подвергать жителей Бердска опасности, городской суд постановил приостановить деятельность газопровода на 90 суток.