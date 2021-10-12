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12.10
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Скончался официальный представитель Следственного комитета России

7:11:2110/12/2021
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В последние годы Владимир Маркин тяжело болел.

Владимир Маркин скончался рано утром 12 октября. Фото: СК

Сегодня, 12 октября, рано утром скончался бывший официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. По последним данным, несколько лет он тяжело болел. В последние дни он был в тяжелом состоянии и без сознания. Скончался Маркин в 7.30 утра.

Владимир Маркин в 1985 году окончил факультет журналистики МГУ. До работы в следственных органах он был продюсером в ряде СМИ, а также занимал должность замминистра печати и информации Московской области.

Маркин работал начальником пресс-службы Следственного комитета с момента его выделения из состава Генпрокуратуры в 2007 году. Фактически он стоял у истоков формирования Управления по взаимодействию со СМИ СКР. В 2016 году президент освободил его от занимаемой должности.

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тяжелая болезньскончался представитель СКумер Маркин
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