Скончался официальный представитель Следственного комитета России

Сегодня, 12 октября, рано утром скончался бывший официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. По последним данным, несколько лет он тяжело болел. В последние дни он был в тяжелом состоянии и без сознания. Скончался Маркин в 7.30 утра.
Владимир Маркин в 1985 году окончил факультет журналистики МГУ. До работы в следственных органах он был продюсером в ряде СМИ, а также занимал должность замминистра печати и информации Московской области.
Маркин работал начальником пресс-службы Следственного комитета с момента его выделения из состава Генпрокуратуры в 2007 году. Фактически он стоял у истоков формирования Управления по взаимодействию со СМИ СКР. В 2016 году президент освободил его от занимаемой должности.