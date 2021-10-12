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В Бердске рекордные 336 тыс. рублей потратил на выборы в горсовет кандидат «Новых людей» и проиграл выдвиженцу «Единой России» 6 голосов

7:56:3110/12/2021,Анастасия Солодкова
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В общей сложности в ходе предвыборной гонки за место в бердском депутатском корпусе кандидаты израсходовали на агитацию 3,8 млн рублей. Лимит никто не превысил. Кто-то вообще не открывал счета. 

В Бердске на сентябрьские выборы было зарегистрировано около 85 тыс. избирателей, но проголосовали менее 35%. Фото: Анастасия Солодкова / Курьер.Среда
Сюжет: Выборы в Бердске-2021
В Бердске спикер горсовета Владимир Голубев победил на депутатских выборах с 17 841 рублем

В Бердске спикер горсовета Владимир Голубев победил на депутатских выборах с 17 841 рублемВ Бердске на выборы пяти кандидатов БЭМЗ потратил свыше 500 тыс. рублей: В горсовет прошли два депутатаЕщё 130 новости

Нарушений в расходовании средств избирательных фондов на выборах в горсовет Бердска 17-19 сентября не выявлено. Об этом «Курьер.Среда» рассказала глава территориальной избирательной комиссии Наталья Фокина. По ее словам, никто из кандидатов не превысил установленную законом планку в 1 млн рублей.
- Некоторые кандидаты вообще не открывали счета. Такое возможно, предусмотрено законом. Нарушений в части превышения установленных лимитов ни у кого нет, - констатировала Фокина.

Рекорд по тратам на предвыборную компанию в горсовета Бердска в сентябре-2021 принадлежит Ферузу Хасанову. Ему желание стать депутатом обошлось в 336 тыс. рублей, 73 тыс. из них ушло на изготовление баннеров. Кстати, такой строчки расходов больше ни у одного из кандидатов в официальных отчетах, предоставленных ТИК, нет. Но Хасанов, который баллотировался от партии «Новые люди», проиграл на своем избирательном округе №2 единороссу Ивану Минину всего 6 голосов.

Переизбранный в горсовет независимый кандидат Алексей Осин израсходовал на выборы около 132 тыс. рублей. Его соперник по округу "пенсионер" Андрей Пирожков проиграл с сумой расходов около 62 тыс. рублей. Лидер бердского отделения "Партии пенсионеров" Евгений Коржов вложил в кампанию 39 тыс. - деньги пошли на изготовление печатных агитационных материалов.

Опять вошедший в Совет депутатов Владимир Захаров, замначальника муниципального управления ЖКХ, вложил в свое избрание 86 тыс. - судя по отчетам, личных средств. Затраты снова ставшего депутатом Владимира Постникова на предвыборную гонку составили 83 тыс. рублей. Семен Лапицкий стал депутатом, израсходовав в предвыборный период почти 93 тыс. рублей. Их коллега по новому составу представительного органа власти Константин Болтрукевич потратил 60 тыс. рублей.

Как сообщал «Курьер.Среда», спикер депутатского корпуса Владимир Голубев победил со скромными вливаниями в размере 17 841 рубль.

Новички среди депутатов Константин Гук и Андрей Бухаров вложил в свою избирательную кампанию 54 тыс. и 38 тыс. рублей соответственно. Павел Данилов впервые избрался с тратами на выборы в 50 тыс. рублей, а Дмитрий Титов - с суммой 90 тыс. Снова ставший депутатом Иван Минин вложил в победу почти 44 тыс. рублей. Избранный Андрей Ковальский — 39 тыс. «Новобранцы» Елена Невеличко и Олег Яцков потратили на избирательную кампанию 36 тыс и 30 тыс. рублей соответственно. Проигравший Александр Ушаков израсходовал почти 62 тыс. рублей. Жанна Теличко - 33 тыс. рублей, но это не помогло ей снова стать депутатом. Не прошла в горсовет и Елена Бороздина, которая вложила в выборы 55 тыс. рублей.

В сумме кандидаты потратили на свою агитацию 3,8 млн рублей. Серьезную финансовую поддержку оказал своим выдвиженцам БЭМЗ. Но из пяти кандидатов-заводчан прошли в горсовет только двое — Елена Белова и Борис Арутюнов.

Стоит отметить, что суммы затрат кандидатов могут еще меняться, поскольку срок подачи отчетов - 29 октября.

Как сообщал «Курьер. Среда», в предвыборной гонке участвовало 178 кандидатов. Из них бердчане выбрали 27 депутатов, которые будут представлять интересы народа в местной власти следующие 5 лет.

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