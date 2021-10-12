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В России начнут прививать от коронавируса детей и подростков до 17 лет

7:39:1910/12/2021
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Называем сроки начала вакцинации.

Подростки смогут сделать прививку от коронавируса уже в январе следующего года. Фото: pixabay.com
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В России проходят клинические испытания вакцины «Спутник V» для подростков 12–17 лет, прививки несовершеннолетним могут начать ставить уже с начала следующего года, заявила главный врач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко.

Напомним, еще в сентябре в Минздраве было принято решение, что вакцину от коронавируса надо регистрировать и для подростков.

Все медицинские организации надеются, что запуск вакцинации несовершеннолетних пройдет успешно, поэтому очень тщательно готовят прививки.

Добавим, клинические испытания вакцины «Спутник V» для подростков 12–17 лет начались в Москве 5 июля. Исследование планировалось проводить в течение года. Для каждой возрастной группы подбирают определенную концентрацию вакцины. Дети будут под постоянным наблюдением врачей. А вот прививки для совсем маленьких детей вводить не будут.

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подросткивакцинация"Спутник V"
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