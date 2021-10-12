В России начнут прививать от коронавируса детей и подростков до 17 лет

В России проходят клинические испытания вакцины «Спутник V» для подростков 12–17 лет, прививки несовершеннолетним могут начать ставить уже с начала следующего года, заявила главный врач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко.
Напомним, еще в сентябре в Минздраве было принято решение, что вакцину от коронавируса надо регистрировать и для подростков.
Все медицинские организации надеются, что запуск вакцинации несовершеннолетних пройдет успешно, поэтому очень тщательно готовят прививки.
Добавим, клинические испытания вакцины «Спутник V» для подростков 12–17 лет начались в Москве 5 июля. Исследование планировалось проводить в течение года. Для каждой возрастной группы подбирают определенную концентрацию вакцины. Дети будут под постоянным наблюдением врачей. А вот прививки для совсем маленьких детей вводить не будут.