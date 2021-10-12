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12.10
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В Новосибирске студенты колледжа получили предупреждение о массовом расстреле

8:05:3810/12/2021
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Директор колледжа сообщил об этом региональной полиции и предложил показать свою эффективность.

Директор колледжа очень категорично настроен по отношению к правоохранительным органам. Фото: pixabay.com

В ночь на 12 октября студенты получили сообщение-предупреждение, что колледж в Новосибирске будет подвергнут нападению.

На своей странице в соцсети директор колледжа сообщил о массовой рассылке, которую получили школьники и студенты от неизвестного. В сообщениях говорится, что одно из учебных учреждений может подвергнуться нападению стрелка. Директор сразу же сообщил обо всем правоохранителям.

По словам мужчины, пришло время показать структуре, которая «собирается отжать себе бюджетные деньги на охрану всех образовательных учреждений», показать свою эффективность по защите граждан от дебоширов.

Однако директор Чернышов уверен, что поймать стрелка будет сложнее, чем наказывать подростков и пенсионеров за участие в митингах. И по его печальным прогнозам, ожидается один ответ от силовиков: «отправитель не выявлен».

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