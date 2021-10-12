В Новосибирске таксист, переехавший пассажира, рассказал свою версию произошедшего

Днем 11 октября в Новосибирске таксист переехал пассажира на перекрестке улиц Добролюбова и Зыряновской: водитель такси вышвырнул пассажира из машины на улицу, а после проехал задним колесом ему по ногам.
Как сообщает водитель, он действовал в панике и от испуга. Услугу такси заказал выпивший мужчина, который сразу же стал выражать недовольство обслуживанием, нецензурно ругался, а когда водитель попросил его покинуть салон машины – достал нож.
После чего таксист наотмашь ударил пассажира по лицу, выскочил из машины, открыл пассажирскую дверь и выкинул клиента из салона. А потом случайно проехался прямо по нему.
Компания такси уже знает о конфликте: там отстранили водителя от заказов, но заверили, что как сотрудник, он получал только положительные отзывы.
По данному делу будут проведены все необходимые проверки.