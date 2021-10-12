В Орске паленую водку, которой насмерть отравились 34 человека, нашли в кафе

Последствия и причины массового отравления в Оренбургской области выясняются уже вторую неделю. На сегодня стало известно, что в одном из известных кафе-ресторанов Орска была обнаружена партия контрафактной водки марки «Родники Сибири», которую очень активно подделывали злоумышленники. Алкоголь взят на экспертизу, сообщил Орск.ру.
Добавим, что и сотрудник заведения тесно связан с одним из фигурантов дела об отравлении, уже взятым под стражу, сообщают в полиции.
Напомним, как сообщал "Курьер.Среда", с пятницы прошлой недели оперативники и следователи расследуют дело об отравлению людей. В воскресенье стало известно, что склад, где хранилась разлитая по водочным бутылкам и подготовленная к продаже техническая жидкость, принадлежит супруге первого заместителя прокурора Октябрьского района. Это стоило ему должности, его уволили в выходной день.