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В Орске паленую водку, которой насмерть отравились 34 человека, нашли в кафе

9:09:0210/12/2021
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Выясняются все новые факты массового отравления в Оренбуржье.

Всю алкогольную продукцию изъяли и отправили на экспертизу. Фото: pixabay.ru

Последствия и причины массового отравления в Оренбургской области выясняются уже вторую неделю. На сегодня стало известно, что в одном из известных кафе-ресторанов Орска была обнаружена партия контрафактной водки марки «Родники Сибири», которую очень активно подделывали злоумышленники. Алкоголь взят на экспертизу, сообщил Орск.ру.

Добавим, что и сотрудник заведения тесно связан с одним из фигурантов дела об отравлении, уже взятым под стражу, сообщают в полиции.

Напомним, как сообщал "Курьер.Среда", с пятницы прошлой недели оперативники и следователи расследуют дело об отравлению людей. В воскресенье стало известно, что склад, где хранилась разлитая по водочным бутылкам и подготовленная к продаже техническая жидкость, принадлежит супруге первого заместителя прокурора Октябрьского района. Это стоило ему должности, его уволили в выходной день.

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алкогольресторанмассовое отравление
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