Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
12.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Новосибирской области за сутки скончались 13 человек от коронавируса

9:56:5510/12/2021
0

Всего в регионе от ковида умерли 3 140 человек.

Статистика коронавируса по Новосибирской области. Фото: pixabay.com

На 12 октября в Новосибирской области от коронавируса умерли еще 13 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

К ним относятся семеро мужчин в возрасте от 55 до 74 лет и женщины в возрасте от 43 до 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 140 человек, добавили в ведомстве.

Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 65 651 случай коронавируса, в том числе у 5 770 детей. С выздоровлением уже выписаны в сумме 51 631 пациент.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 483 пациента, в том числе 51 ребенок. В отделениях реанимации находятся 292 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 38 пациентов.

Добавим, что по России за прошедшие сутки 28 190 новых случаев заражения. За это же время — 973 смерти, 20 706 выздоровевших.

В Москве 4 699 новых заболевших — на 303 меньше, чем вчера. В Подмосковье заразились 1 804 человека.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
новосибирскстатистикакоронавирус
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы переболели коронавирусом?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВ Бердске вице-мэр Владимир Захаров рассказал о кандидате на должность экс-начальника УЖКХ вместо Максима Совбанова
9:48:53 10/12/2021
В Бердске вице-мэр Владимир Захаров рассказал о кандидате на должность экс-начальника УЖКХ вместо Максима Совбанова
БердскВ Новосибирской области введены новые ограничительные меры из-за коронавируса
9:37:09 10/12/2021
В Новосибирской области введены новые ограничительные меры из-за коронавируса
В Орске паленую водку, которой насмерть отравились 34 человека, нашли в кафе
9:09:02 10/12/2021
В Орске паленую водку, которой насмерть отравились 34 человека, нашли в кафе
В Новосибирской области вводят QR-коды и обязательную вакцинацию
8:38:04 10/12/2021
В Новосибирской области вводят QR-коды и обязательную вакцинацию
В Новосибирске таксист, переехавший пассажира, рассказал свою версию произошедшего
8:25:28 10/12/2021
В Новосибирске таксист, переехавший пассажира, рассказал свою версию произошедшего
В Новосибирске студенты колледжа получили предупреждение о массовом расстреле
8:05:38 10/12/2021
В Новосибирске студенты колледжа получили предупреждение о массовом расстреле
БердскВ Бердске рекордные 336 тыс. рублей потратил на выборы в горсовет кандидат «Новых людей» и проиграл выдвиженцу «Единой России» 6 голосов
7:56:31 10/12/2021
В Бердске рекордные 336 тыс. рублей потратил на выборы в горсовет кандидат «Новых людей» и проиграл выдвиженцу «Единой России» 6 голосов
В России начнут прививать от коронавируса детей и подростков до 17 лет
7:39:19 10/12/2021
В России начнут прививать от коронавируса детей и подростков до 17 лет
Россиянам для покупки оружия теперь надо пройти проверку у ФСБ
7:33:50 10/12/2021
Россиянам для покупки оружия теперь надо пройти проверку у ФСБ
Под Новосибирском в нарколаборатории нашли 30 кг мефедрона
7:22:38 10/12/2021
Под Новосибирском в нарколаборатории нашли 30 кг мефедрона