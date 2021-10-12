В Новосибирской области за сутки скончались 13 человек от коронавируса

На 12 октября в Новосибирской области от коронавируса умерли еще 13 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
К ним относятся семеро мужчин в возрасте от 55 до 74 лет и женщины в возрасте от 43 до 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 140 человек, добавили в ведомстве.
Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 65 651 случай коронавируса, в том числе у 5 770 детей. С выздоровлением уже выписаны в сумме 51 631 пациент.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 483 пациента, в том числе 51 ребенок. В отделениях реанимации находятся 292 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 38 пациентов.
Добавим, что по России за прошедшие сутки 28 190 новых случаев заражения. За это же время — 973 смерти, 20 706 выздоровевших.
В Москве 4 699 новых заболевших — на 303 меньше, чем вчера. В Подмосковье заразились 1 804 человека.